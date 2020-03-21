Lille'den Yusuf Yazıcı paylaşımı! Taraftara bunu sordular

Koronavirüs tedbirleri kapsamında liglerin ara vermesiyle kulüpler sosyal medyadan eski maçları hatırlatan paylaşımlar yapıyor. Fransa Ligue 1 takımlarından Lille de, sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yı paylaştı.

Ligin ilk yarısında Bordeaux ile oynanan maçta yeni takımının formasıyla ilk golünü atan Yusuf Yazıcı'nın bu karşılaşmada çekilen karelerini paylaşan kulüp, "Kimler onu sahada görmek için sabırsızlanıyor?" sorusunu takipçilerine yöneltti.

Milli yıldız sezon başında Trabzonspor'dan ayrılarak Lille'in yolunu tutmuştu.