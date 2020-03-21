Yusuf Yazıcı Antalya’da form tutuyor - Son dakika Avrupa’dan Futbol haberleri - Fotomaç
21 Mart 2020, Cumartesi
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’da form tutuyor

Yusuf Yazıcı Antalya’da form tutuyor

A ve Fransız Lille Kulübü’nün yıldızı , sakatlığı sonrası geçirdiği sağ diz ön çapraz bağ operasyonundan sonra form tutmaya başladı.

Fransa Ligi'nin 19'uncu haftasında Lille'in Monaco ile oynadığı maçta sakatlanan ve 28 Aralık 2019'da Roma'da başarılı bir operasyon geçiren Yazıcı, 'da form tutuyor. Bireysel antrenmanlarını sürdüren milli futbolcu, doktorların onay vermesi durumunda Mayıs ayında takımıyla birlikte çalışmalara da başlayacak.
Antalya'da fizyoterapist eşliğinde fiziksel çalışmalar yapan milli yıldız, topla yaptığı idmanlarla da performansını yükseltiyor.

  1. 21.03.2020
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