Fenerbahçe'den sorunlu bir şekilde ayrılan ve Almanya Ligi ekiplerinden Union Berlin'e transfer olan Max Kruse lisans şokuyla sarsıldı. Tecrübeli futbolcunun transferi resmileşmezken, FIFA yetkilisinden konu ile ilgili açıklama geldi.
Union Berlin, 7 Ağustos'ta Max Kruse transferini duyurdu ancak bu transferi FIFA nezdinde resmileştiremedi.
Fenerbahçe ile 2022'ye kadar sözleşmesi olan ancak maaşını alamadığı gerekçesiyle sözleşmesini fesheden Max Kruse için sarı lacivertli kulüp yasal yollara başvuracağını duyurmuştu. Union Berlin ise sözleşmesini tek taraflı fesheden Max Kruse'yi transfer etme kararı almıştı.
UNION BERLIN: TÜM BELGELERİ YÜKLEDİK
Hala takımla birlikte antrenmanlara çıkamayan Max Kruse'nin durumu hakkında konuşan Union Berlin Sportif Direktörü Oliver Ruhnert, "FIFA Transfer Sistemi'ne tüm belgeleri yükledik. Bu dakikadan sonra artık Kruse'yi oynatmak istiyoruz. Şu an için ortada bir sebep veya baskı unsuru kalmadı." ifadelerini kullandı.
"TRANSFER PROSEDÜRLERİ TAMAMLANMADI"
BZ-Berlin'e konuşan bir FIFA yetkilisi ise, "Transferle ilgili tüm dökümanlar tamamlanmadı ve bu nedenle prosedür tamamlanmadı." açıklamasını yaptı.
Transferin tamamlanması için Fenerbahçe'nin de belge yüklemesi ya da Max Kruse'nin durumu belli olana kadar FIFA'dan geçici lisans alması gerektiği belirtildi.
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Max Kruse'ye lisans şoku! FIFA'dan açıklama geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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