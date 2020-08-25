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25 Ağustos 2020, Salı
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'ye lisans şoku! 'dan açıklama geldi

Max Kruse'ye lisans şoku! FIFA'dan açıklama geldi

'den sorunlu bir şekilde ayrılan ve ekiplerinden 'e olan lisans şokuyla sarsıldı. Tecrübeli futbolcunun transferi resmileşmezken, yetkilisinden konu ile ilgili açıklama geldi.

, 7 Ağustos'ta transferini duyurdu ancak bu transferi nezdinde resmileştiremedi.

ile 2022'ye kadar sözleşmesi olan ancak maaşını alamadığı gerekçesiyle sözleşmesini fesheden Max Kruse için sarı lacivertli kulüp yasal yollara başvuracağını duyurmuştu. Union Berlin ise sözleşmesini tek taraflı fesheden Max Kruse'yi etme kararı almıştı.

UNION BERLIN: TÜM BELGELERİ YÜKLEDİK
Hala takımla birlikte antrenmanlara çıkamayan Max Kruse'nin durumu hakkında konuşan Union Berlin Sportif Direktörü Oliver Ruhnert, "FIFA Transfer Sistemi'ne tüm belgeleri yükledik. Bu dakikadan sonra artık Kruse'yi oynatmak istiyoruz. Şu an için ortada bir sebep veya baskı unsuru kalmadı." ifadelerini kullandı.

"TRANSFER PROSEDÜRLERİ TAMAMLANMADI"
BZ-Berlin'e konuşan bir FIFA yetkilisi ise, "Transferle ilgili tüm dökümanlar tamamlanmadı ve bu nedenle prosedür tamamlanmadı." açıklamasını yaptı.

Transferin tamamlanması için Fenerbahçe'nin de belge yüklemesi ya da Max Kruse'nin durumu belli olana kadar FIFA'dan geçici lisans alması gerektiği belirtildi.

  1. 25.08.2020
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