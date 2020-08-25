Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Novak: Jose Sosa ile konuştum... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
25 Ağustos 2020, Salı
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Haberler Fenerbahçe Filip Novak: Jose Sosa ile konuştum...

'nin yeni transferi : Jose Sosa ile konuştum...

Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Novak: Jose Sosa ile konuştum...

Hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren 'de yeni basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başarılı sol bek, Jose Sosa ile defalarca konuştuğunu açıkladı.

Filip Novak: Uzun bir sezon geçirdik, hem Avrupa Ligi'nde mücadele ettik, ligde uzun bir yarış geçirdik. 'de olduğum için çok mutluyum, olmak istediğim yerdeyim.

"HER ZAMAN HAYALİMDİ"
"Fenerbahçe gibi bir kulüpte oynamak her zaman hayalimdi. Sözleşmemin son 6 ayında diğer seçenekleri de düşündüm, Fenerbahçe'den teklif geldiğinde çok mutlu oldum ve burada oynamak istedim."

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"20 yaşıma kadar hem forvet oynadım, hem kanat oynadım hep gol atmak istedim, sol bek pozisyonda oynamak beni mutlu ediyor, pozisyonu değiştirmek istemem. Sezon çok uzun olacak, en iyi olan formayı alacak."

"ÖNEMLİ OLAN FENERBAHÇE'NİN BAŞARISI"
Sezon içinde futbolcular değişebilir ama ben ilk 11'de oynamak için elimden geleni yapacağım. Önemli olan Fenerbahçe'nin başarısı. Takım içerisinde bütün futbolcular aç durumda, Fenerbahçe'de kupalar kazanacağımızı düşünüyorum. Ben Fenerbahçe'nin geleceğini düşünüyorum, bunun için buradayım.

SOSA İLE KONUŞTUM...
Sosa'yla defalarca konuştum. Ancak ben ondan daha önce buraya geldim. Ona sorular sordum, biraz beklemek istediğini söylemişti. Şimdi o burada. Sosa'yı seviyorum, elbette birbirimize yardım edeceğiz.

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  1. 25.08.2020
  2. Güncelleme: 25.08.2020 14:58
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