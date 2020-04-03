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03 Nisan 2020, Cuma
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Kulüplere ’dan müjde

Kulüplere FIFA’dan müjde

Başkanı İnfantino: “Kontratlarla ilgili çalışmamız var. Yakın zamanda kulüpleri ve futbolcuları koruyacak öneriyle gelecekler.”

Başkanı Gianni Infantino, FIFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamasında, koronavirüs salgınına dikkat çekerek, dünyanın yeni bir tehditle karşı karşıya olduğunun altını çizdi. camiasının takım halinde hareket etmesi gerektiğini kaydeden Infantino, "Hepimiz futbola yeniden başlamak isteriz ancak bunun ne zaman olacağını bilmiyoruz. Sağlık her şeyden önce gelir ve hastalık yenilene kadar önceliğimiz bu olmalı" dedi. FIFA Başkanı, yetkililerin uyarılarının dikkate alınması gerektiğini vurgulayarak, "Hiçbir maç insan hayatından daha önemli değil" yorumunu yaptı. Uluslararası maç takvimine değinen Infantino, bu konuya bir çözüm bulacaklarına inandığını kaydetti. Futbolcu sözleşmelerine ilişkin görüşmeler yaptıklarını vurgulayan Infantino, "Bu konuda halihazırda bir çalışma grubumuz var. Yakın zamanda da kulüpleri ve futbolcuları koruyacak önerilerle karşımıza gelecekler" değerlendirmesinde bulundu.

  1. 3.4.2020
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