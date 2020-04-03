Kulüplere FIFA’dan müjde
FIFA Başkanı İnfantino: “Kontratlarla ilgili çalışmamız var. Yakın zamanda kulüpleri ve futbolcuları koruyacak öneriyle gelecekler.”
FIFA Başkanı Gianni Infantino, FIFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamasında, koronavirüs salgınına dikkat çekerek, dünyanın yeni bir tehditle karşı karşıya olduğunun altını çizdi. Futbol camiasının takım halinde hareket etmesi gerektiğini kaydeden Infantino, "Hepimiz futbola yeniden başlamak isteriz ancak bunun ne zaman olacağını bilmiyoruz. Sağlık her şeyden önce gelir ve hastalık yenilene kadar önceliğimiz bu olmalı" dedi. FIFA Başkanı, yetkililerin uyarılarının dikkate alınması gerektiğini vurgulayarak, "Hiçbir maç insan hayatından daha önemli değil" yorumunu yaptı. Uluslararası maç takvimine değinen Infantino, bu konuya bir çözüm bulacaklarına inandığını kaydetti. Futbolcu sözleşmelerine ilişkin görüşmeler yaptıklarını vurgulayan Infantino, "Bu konuda halihazırda bir çalışma grubumuz var. Yakın zamanda da kulüpleri ve futbolcuları koruyacak önerilerle karşımıza gelecekler" değerlendirmesinde bulundu.
- 3.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Kulüplere FIFA’dan müjde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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