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03 Nisan 2020, Cuma
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izlenecek

Belarus izlenecek

Tüm dünyada hayat dururken corona virüsüne meydan okuyan 'ta müsabakalar 10 ülkede daha yayınlanacak.

, , ve olmak üzere 10 ülkeyle anlaşma sağlandı. Federasyon Başkanı Aleinik, "Ülkede salgın ciddi aşamada değil. Daha önce ligi satmak kolay değildi" dedi.

  1. 3.4.2020
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