Cristiano Ronaldo 10 milyon Euro için Juventus'tan ayrılacak mı?



Çin'de başlayan ve tüm dünyaya yayılan corona virüsü salgını sebebiyle ülkesi Portekiz'de kalan Cristiano Ronaldo, corona virüsü sebebiyle zor günler geçiren İtalyan kulübü tarafından kesilen 10 milyon eurosunu sonradan alamazsa Juventus'tan ayrılacak.

CRISTIANO RONALDO JUVENTUS'TAN AYRILACAK MI?

Cristiano Ronaldo hakkında İngiltere'den flaş bir iddia ortaya atıldı... İngiltere'de yayın yapan Dailymail'in haberine göre; Cristiano Ronaldo Juventus'tan her an ayrılabilir... Cristiano Ronaldo Çin'den tüm dünyaya yayılan Corona virüsü salgını nedeniyle maaşından yapılan 10 milyon euroluk kesinti yapılmasından oldukça rahatsız durumda. Ada basınına çıkan haberde Cristiano Ronaldo'ya bu parayı Başkan Andrea Angelli'nin daha sonra kendisine ödememesi durumunda Portekizli Juventus'tan ayrılacak.