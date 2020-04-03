''Yetkililerin çağrısına uyun''

Avrupa'da top koşturan Türk futbolcuları Kenan Karaman, Ertuğrul Ersoy ve Mert Çetin açıklamalarda bulundu. Roma'da forma giyen Mert Çetin, "Takımımız bize bir antrenman programı verdi. Onu uygulayıp kendimi hazır tutmaya çalışıyorum. Hiçbir takım arkadaşımda ya da etrafımda tanıdığım corona virüsü pozitif çıkan kimse yok. Kulübümün, burada ihtiyacı olan sağlık kuruluşlarına yaptığı destekten gurur duyuyorum" diye konuştu. Le Havre'da oynayan Ertuğrul Ersoy ise, "Bu işi bilen kişilerin verdiği mesajları dinlemek, uyarılarını dikkate almak çok önemli. Sağduyulu bir vatandaş olarak bunu yapmaya çalışıyorum" dedi. Düsseldorf'ta oynayan Kenan Karaman ise birkaç ay önce zatürreye yakalandığını anlatırken, "4 ay boyunca tedavi gördüm. corona virüsü gibi semptomları vardı. Şu anda iyiyim. Şu anda kendime daha çok dikkat ediyorum. Herkesin dikkat etmesi şart" ifadelerini kullandı.