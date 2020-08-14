Benfica'dan Fenerbahçe'yi üzen transfer!
Portekiz Liga Nos ekiplerinden Benfica'dan 3 transfer birden geldi. Kırmızı-beyazlı ekip, 24 yaşındaki forvet Waldschmidt ve Gremio'dan Everton Soares'in yanı sıra, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan yıldız stoper Jan Vertonghen'i kadrosuna kattı.
Portekiz Ligi'nde geçtiğimiz sezon şampiyonluğu Porto'ya kaptıran Benfica, transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı.
Benfica, Fenerberhçe'nin de transfer etmek istediği Jan Vertonghen'in yanı sıra, Freiburg'dan 24 yaşındaki forvet Waldschmidt ve Gremio'dan Everton Soares'i transfer etti.
Benfica, Alman forvet Walschmidt için 15 milyon avroluk bonservis bedeli ödeyecek. Benfica, aynı zamanda oyuncunun ayrılması dahilinde sonraki satıştan yüzde 7.5 pay alacak.
Everton Soares ise Brezilya kulübünden 20 milyon avro karşılığında transfer edildi. Benfica, bir sonraki satıştan yüzde 20'lik pay alacak.
- 14.08.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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