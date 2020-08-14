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14 Ağustos 2020, Cuma
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'dan 'yi üzen !

Benfica'dan Fenerbahçe'yi üzen transfer!

Portekiz Liga Nos ekiplerinden 'dan 3 birden geldi. Kırmızı-beyazlı ekip, 24 yaşındaki forvet Waldschmidt ve Gremio'dan 'in yanı sıra, 'nin transfer gündeminde yer alan yıldız stoper 'i kadrosuna kattı.

Portekiz Ligi'nde geçtiğimiz sezon şampiyonluğu Porto'ya kaptıran , dönemine hızlı bir giriş yaptı.

Benfica, Fenerberhçe'nin de transfer etmek istediği 'in yanı sıra, Freiburg'dan 24 yaşındaki forvet Waldschmidt ve Gremio'dan 'i transfer etti.

Benfica, Alman forvet Walschmidt için 15 milyon avroluk bonservis bedeli ödeyecek. Benfica, aynı zamanda oyuncunun ayrılması dahilinde sonraki satıştan yüzde 7.5 pay alacak.

Everton Soares ise kulübünden 20 milyon avro karşılığında transfer edildi. Benfica, bir sonraki satıştan yüzde 20'lik pay alacak.

  1. 14.08.2020
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