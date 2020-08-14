Benfica'dan Fenerbahçe'yi üzen transfer!

Portekiz Ligi'nde geçtiğimiz sezon şampiyonluğu Porto'ya kaptıran Benfica, transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı.

Benfica, Fenerberhçe'nin de transfer etmek istediği Jan Vertonghen'in yanı sıra, Freiburg'dan 24 yaşındaki forvet Waldschmidt ve Gremio'dan Everton Soares'i transfer etti.





Benfica, Alman forvet Walschmidt için 15 milyon avroluk bonservis bedeli ödeyecek. Benfica, aynı zamanda oyuncunun ayrılması dahilinde sonraki satıştan yüzde 7.5 pay alacak.

Everton Soares ise Brezilya kulübünden 20 milyon avro karşılığında transfer edildi. Benfica, bir sonraki satıştan yüzde 20'lik pay alacak.