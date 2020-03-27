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27 Mart 2020, Cuma
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'den sağlık çalışanlarına 200 bin avronun üzerinde yardım

PSG'den sağlık çalışanlarına 200 bin avronun üzerinde yardım

(Ligue 1) kulübü Saint-Germain (), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına yardım amaçlı satışa çıkarılan formalardan 200 bin avrodan fazla gelir elde edildiğini açıkladı.

Kulübü, internet sitesinden satışa sunulan ve üzerinde "Tous Unis" (Hep Birlikte) yazılı bin 500 adet özel üretim iç saha formasının 12 saatte tükendiğini duyurdu.

Forma satışından elde edilen 200 bin üzerindeki gelirin, Fransa'nın başkenti 'teki hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarına gönderileceği belirtildi.

  1. 27.03.2020
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