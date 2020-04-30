Portekiz Ligi ne zaman başlayacak? Karar verildi

Corona virüsü salgını tüm dünyayı etkisi altına alırken futbolu da vurmuş durumda. Avrupa'nın birçok ligi ertelendi ve spor müsabakaları ile turnuvalar iptal edildi. Ertelenen liglerden biri olan Portekiz Süper Ligi'nin geleceği netleşti.

JN Portugal'ın haberine göre, Portekiz Futbol Federasyonu, Mayıs sonu ligleri başlatma kararı aldı.

İlk 24 haftası oynanan Portekiz Ligi, Covid-19 nedeniyle ertelenmişti. Ligde 60 puanı bulunan Porto 1. sırada yer alırken, en yakın takipçisi Benfica 59 puanla 2. sırada bulunuyor.



