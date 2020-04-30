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30 Nisan 2020, Perşembe
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ne zaman başlayacak? Karar verildi

Portekiz Ligi ne zaman başlayacak? Karar verildi

, corona virüsü salgını nedeniyle ertelenmişti. Ülkenin federasyonu liglerin başlama tarihiyle ilgili kararını verdi.

Corona virüsü salgını tüm dünyayı etkisi altına alırken futbolu da vurmuş durumda. Avrupa'nın birçok ligi ertelendi ve spor müsabakaları ile turnuvalar iptal edildi. Ertelenen liglerden biri olan 'nin geleceği netleşti.

JN Portugal'ın haberine göre, Portekiz Federasyonu, Mayıs sonu ligleri başlatma kararı aldı.

İlk 24 haftası oynanan , Covid-19 nedeniyle ertelenmişti. Ligde 60 puanı bulunan Porto 1. sırada yer alırken, en yakın takipçisi 59 puanla 2. sırada bulunuyor.


  1. 30.04.2020
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