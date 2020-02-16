Zwolle 3-4 Feyenoord | MAÇ SONUCU

Hollanda Ligi'nde sezonu ilk 2'de tamamlayıp Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın hesaplarını yapan Feyenoord, 22. haftada konuk olduğu Zwolle'yi 4-3 mağlup etti.

5'te eski Erzurumsporlu Thy'nin penaltısıyla öne geçen ev sahibi Zwolle, 11'de Van Duinen'nin golüyle farkı ikiye çıkardı: 2-0.

PRotterdam ekibi bu gollere 38'de Leroy Fer ve 51'de Berghuis ile cevap verip skoru 2-2'ye getirdi.

Ev sahibi ekip 59'da bir kez daha sahne alan Thy'nin golüyle yeniden öne geçti: 3-2.

Pes etmeyen Feyenoord 65'te Berghuis ile bir kez daha skorda dengeyi sağlarken, Bozenik'in 88'de attığı golle üç puana uzandı: 3-4.