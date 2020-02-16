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16 Şubat 2020, Pazar
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3-4 Feyenoord | MAÇ SONUCU

Zwolle 3-4 Feyenoord | MAÇ SONUCU

'nin 22. haftasında 'ye konuk olan Feyenoord, gol düellosuna sahne olan maçtan 4-3 galip ayrıldı. Puanını 43'e çıkaran Feyenoord 3'üncü sıraya tırmandı. Feyenoord'da 90 dakika sahada kalan Orkun Kökçü son golün asistini yaparken, ise sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

'nde sezonu ilk 2'de tamamlayıp Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın hesaplarını yapan Feyenoord, 22. haftada konuk olduğu 'yi 4-3 mağlup etti.

5'te eski Erzurumsporlu 'nin penaltısıyla öne geçen ev sahibi Zwolle, 11'de Van Duinen'nin golüyle farkı ikiye çıkardı: 2-0.

PRotterdam ekibi bu gollere 38'de Leroy Fer ve 51'de Berghuis ile cevap verip skoru 2-2'ye getirdi.

Ev sahibi ekip 59'da bir kez daha sahne alan Thy'nin golüyle yeniden öne geçti: 3-2.

Pes etmeyen Feyenoord 65'te Berghuis ile bir kez daha skorda dengeyi sağlarken, Bozenik'in 88'de attığı golle üç puana uzandı: 3-4.

  1. 16.02.2020
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