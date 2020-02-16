Zwolle 3-4 Feyenoord | MAÇ SONUCU
Hollanda Ligi'nin 22. haftasında Zwolle'ye konuk olan Feyenoord, gol düellosuna sahne olan maçtan 4-3 galip ayrıldı. Puanını 43'e çıkaran Feyenoord 3'üncü sıraya tırmandı. Feyenoord'da 90 dakika sahada kalan Orkun Kökçü son golün asistini yaparken, Oğuzhan Özyakup ise sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.
Hollanda Ligi'nde sezonu ilk 2'de tamamlayıp Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın hesaplarını yapan Feyenoord, 22. haftada konuk olduğu Zwolle'yi 4-3 mağlup etti.
5'te eski Erzurumsporlu Thy'nin penaltısıyla öne geçen ev sahibi Zwolle, 11'de Van Duinen'nin golüyle farkı ikiye çıkardı: 2-0.
PRotterdam ekibi bu gollere 38'de Leroy Fer ve 51'de Berghuis ile cevap verip skoru 2-2'ye getirdi.
Ev sahibi ekip 59'da bir kez daha sahne alan Thy'nin golüyle yeniden öne geçti: 3-2.
Pes etmeyen Feyenoord 65'te Berghuis ile bir kez daha skorda dengeyi sağlarken, Bozenik'in 88'de attığı golle üç puana uzandı: 3-4.
- 16.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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