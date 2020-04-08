İskoçya'da liglerin iptal edilmesi oylanacak
İskoçya'da yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle askıya alınan 2. Lig (Championship), 3. Lig (League One) ve 4. Lig'in (League Two) iptal edilip edilmemesi oylanacak.
İskoçya Profesyonel Futbol Ligi'nden (SPFL) yapılan açıklamada, liglerde yer alan 42 kulüp arasında sezonun iptaline ilişkin oylama yapılacağı duyuruldu.
Oylamada iptal kararı çıkması halinde, liglerin şu anki puan durumuyla tescil edileceği ve ilk sıradaki takımın şampiyon sayılacağı belirtildi.
Açıklamada, 1. Lig (Premiership) için ayrı bir toplantı yapılacağı ve iptal kararı çıkması halinde aynı prosedürün uygulanacağı ifade edildi.
Premiership'te 80 puanla zirvede yer alan Celtic, ligin iptali halinde 2019-2020 sezonunun şampiyonu ilan edilecek.
- 08.04.2020
- Fenerbahçe teknik direktörü kim olacak? Gizli plan sızdı!
- Corona virüsüne karşı en etkili maske hangisi? Hangi maske tercih edilmeli? Hangi maske ne kadar koruyucu?
- IFAB yeni kuralları duyurdu!
- Corona virüsü krizi sonrası Roma'dan flaş Cengiz Ünder kararı!
- Transferde sürpriz! Alexander Sörloth için Zidane ve Frank Lampard...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İskoçya'da liglerin iptal edilmesi oylanacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.