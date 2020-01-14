Merih Demiral'in son durumu belli oldu! Euro 2020...

İtalya'da top koşturan başarılı oyuncumuz Merih Demiral takımı Juventus ile Roma karşısında çıktığı mücadelede talihsiz bir sakatlık yaşamış ve yapılan testler sonrası çapraz bağlarının koptuğu ve menisküsünün yırtıldığı öğrenilmişti. Oyuncunun tedavisinin ne kadar süreceği merak ediliyordu. İşte yaşanan son gelişmeler...

MERİH DEMİRAL, EURO 2020'YE YETİŞEBİLİR Mİ?

Merih Demiral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün yaşadığım talihsiz sakatlığın ardından desteklerini esirgemeyip yanımda olan herkese çok teşekkür ederim. Avrupa Şampiyonası'nda görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

YURT DIŞINA GÖNDERİLİYOR

İtalyan basınından Corriere dello Sport'un haberine göre; Juventus, Merih Demiral için Chilleni'de olduğu gibi bir yol haritası izleyecek. İtalyan kulübünün, genç futbolcuyu yurt dışına göndererek ameliyat ettireceği ve yoğun bir rehabilitasyon sürecine sokacağı kayedildi. Haberde Merih'in uzun bir tedaviden geçeceği belirtilirken oyuncunun EURO 2020'ye yetişmesinin çok zor olduğu kaydedildi.

Öte yandan Merih Demiral, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün yaşadığım talihsiz sakatlığın ardından desteklerini esirgemeyip yanımda olan herkese çok teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

"AVURPA ŞAMPİYONASI'NDA GÖRÜŞÜRÜZ!"

İtalyan spor basınının sezonu kapattığı yorumunu yaptığı Merih, Twitter'daki mesajının sonuna "Avrupa Şampiyonası'nda görüşmek üzere" şeklinde yazması, haziran ayında düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'na yetişeceğinin sinyali olarak algılandı.