Merih Demiral'in son durumu belli oldu! Euro 2020...
İtalyan devi Juventus'ta forma giyen ve son haftalardaki performansıyla parlayan milli oyuncumuz Merih Demiral Roma mücadelesinde attığı gol sonrası sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmış ve çekilen MR sonucu çapraz bağlarının koptuğu öğrenilmişti. Euro 2020'ye yetişip yetişemeyeceği merak konusu olan milli oyuncu hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
İtalya'da top koşturan başarılı oyuncumuz Merih Demiral takımı Juventus ile Roma karşısında çıktığı mücadelede talihsiz bir sakatlık yaşamış ve yapılan testler sonrası çapraz bağlarının koptuğu ve menisküsünün yırtıldığı öğrenilmişti. Oyuncunun tedavisinin ne kadar süreceği merak ediliyordu. İşte yaşanan son gelişmeler...
MERİH DEMİRAL, EURO 2020'YE YETİŞEBİLİR Mİ?
Merih Demiral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün yaşadığım talihsiz sakatlığın ardından desteklerini esirgemeyip yanımda olan herkese çok teşekkür ederim. Avrupa Şampiyonası'nda görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.
YURT DIŞINA GÖNDERİLİYOR
İtalyan basınından Corriere dello Sport'un haberine göre; Juventus, Merih Demiral için Chilleni'de olduğu gibi bir yol haritası izleyecek. İtalyan kulübünün, genç futbolcuyu yurt dışına göndererek ameliyat ettireceği ve yoğun bir rehabilitasyon sürecine sokacağı kayedildi. Haberde Merih'in uzun bir tedaviden geçeceği belirtilirken oyuncunun EURO 2020'ye yetişmesinin çok zor olduğu kaydedildi.
Öte yandan Merih Demiral, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün yaşadığım talihsiz sakatlığın ardından desteklerini esirgemeyip yanımda olan herkese çok teşekkür ederim." ifadesini kullandı.
"AVURPA ŞAMPİYONASI'NDA GÖRÜŞÜRÜZ!"
İtalyan spor basınının sezonu kapattığı yorumunu yaptığı Merih, Twitter'daki mesajının sonuna "Avrupa Şampiyonası'nda görüşmek üzere" şeklinde yazması, haziran ayında düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'na yetişeceğinin sinyali olarak algılandı.
- 14.01.2020
- Güncelleme: 14.01.2020 15:40
- Merih Demiral'in son durumu belli oldu! Euro 2020...
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Cascan Sistemli,bilimsel ve özverili çalışmanın sonucu. Tebrik ediyor, başarılarının Tokyo olimpiyatlarında da devam edeceğine inanıyorum..
Merih Demiral'in son durumu belli oldu! Euro 2020... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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