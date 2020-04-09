İndirimi kabul etmedi... Kovulunca mahkemeye verdi!
Bir dönem Süper Lig'de Antalyaspor forması da giyen Fildişi Sahili asıllı İsviçreli futbolcu Johan Djourou, yeni tip corona virüsü (Kovid-19) nedeniyle lige verilen arada maaş indirimine gitmediği için sözleşmesini fesheden Sion'u mahkemeye verdi. 33 yaşındaki savunma oyuncusu davayı kazanması halinde alacağı parayı bir yardım kuruluşuna bağışlayacağını açıkladı.
İsviçreli futbolcu Johan Djourou, corona virüsü nedeniyle kendisinden maaş indirimi talebinde bulunan kulübü Sion'un teklifine olumsuz yanıt verince takımdan kovulmuştu. Sözleşmesi tek taraflı feshedilen 33 yaşındaki yıldız kulübünü mahkemeye vereceğini açıkladı.
Djourou, İsviçre basınına yaptığı açıklamada, itibarının zedelendiği gerekçesiyle Sion'a dava açtığını kaydederek, "Tazminat kazanmak veya takıma geri dönmek için davacı olmadım. Amacım yanlış bir durumu mahkemede düzeltmek." ifadelerini kullandı.
"Ben ve takım arkadaşlarım para peşinde koşan insanlar değiliz." diyen 33 yaşındaki oyuncu, davayı kazanması durumunda alacağı parayı bir yardım kuruluşuna bağışlayacağını belirtti.
İsviçre Süper Ligi ekibi Sion, maaş kesintisi teklifini kabul etmedikleri için 9 oyuncunun sözleşmesini feshetmişti.
- 10.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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