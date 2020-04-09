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09 Nisan 2020, Perşembe
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İndirimi kabul etmedi... Kovulunca mahkemeye verdi!

İndirimi kabul etmedi... Kovulunca mahkemeye verdi!

Bir dönem Süper Lig'de Antalyaspor forması da giyen Fildişi Sahili asıllı İsviçreli futbolcu , yeni tip corona virüsü (Kovid-19) nedeniyle lige verilen arada maaş indirimine gitmediği için sözleşmesini fesheden 'u mahkemeye verdi. 33 yaşındaki savunma oyuncusu davayı kazanması halinde alacağı parayı bir yardım kuruluşuna bağışlayacağını açıkladı.

İsviçreli futbolcu , corona virüsü nedeniyle kendisinden maaş indirimi talebinde bulunan kulübü 'un teklifine olumsuz yanıt verince takımdan kovulmuştu. Sözleşmesi tek taraflı feshedilen 33 yaşındaki yıldız kulübünü mahkemeye vereceğini açıkladı.

Djourou, basınına yaptığı açıklamada, itibarının zedelendiği gerekçesiyle Sion'a dava açtığını kaydederek, "Tazminat kazanmak veya takıma geri dönmek için davacı olmadım. Amacım yanlış bir durumu mahkemede düzeltmek." ifadelerini kullandı.

"Ben ve takım arkadaşlarım para peşinde koşan insanlar değiliz." diyen 33 yaşındaki oyuncu, davayı kazanması durumunda alacağı parayı bir yardım kuruluşuna bağışlayacağını belirtti.

İsviçre Süper Ligi ekibi Sion, maaş kesintisi teklifini kabul etmedikleri için 9 oyuncunun sözleşmesini feshetmişti.

  1. 10.04.2020
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