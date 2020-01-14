Barcelona'da Quique Setien dönemi - Son dakika Avrupa’dan Futbol haberleri - Fotomaç
14 Ocak 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Avrupa’dan Futbol Haberleri Barcelona'da Quique Setien dönemi

'da dönemi

Barcelona'da Quique Setien dönemi

ekibi 'den boşalan teknik direktörlük görevine 'in getirildiğini açıkladı.

'nın yeni oldu. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli İspanyol teknik adam ile 30 Haziran 2022 yılına kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi. Katalan ekibi, yarı finalinde 'e 3-2 kaybettiği maçın ardından ile yollarını ayırdığını açıklamıştı.

EN SON REAL BETIS'İ ÇALIŞTIRDI
Barcelona'nın yeni teknik direktörü Quique Setien, son olarak ekiplerinden 'i çalıştırmıştı. 61 yaşındaki teknik adam Betis ile 95 maça çıkmış ve 1,46'lık puan ortalaması yakalamıştı.

  1. 14.01.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Barcelona'da Quique Setien dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN