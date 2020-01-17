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17 Ocak 2020, Cuma
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önce gol attı sonra atıldı

Emre Çolak önce gol attı sonra atıldı

İspanya İkinci Futbol Ligi ekiplerinden 'da forma giyen , takımına galibiyeti getiren golü attıktan sonra gördü.

'ya galibiyeti getiren golü atan 28 yaşındaki futbolcu, golden sonra görerek oyun dışında kaldı

Ligin 23. haftasında sahasında 'i ağırlayan Deportivo La Coruna, rakibini 2-1 mağlup ederken, karşılaşmaya milli futbolcu damga vurdu.

Bu sezon ilk kez forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, 54. dakikada attığı golle takımına üç puanı getirdi. Golün ardından kale arkası tribüne giderek sevincini taraftarlarla paylaşan Emre Çolak, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Coruna basınında yer alan değerlendirmede, "Emre ilk maçında takımının galibiyetine liderlik etti. Ama Türk futbolcu hem en iyi hem de en kötü yüzünü gösterdi." ifadeleri kullanıldı.

Emre Çolak, 19 Ocak Pazar günü takımının Cadiz ile sahasında oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

Deportivo La Coruna, ligde 21 puanla 21. sırada yer alıyor.

  1. 17.01.2020
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