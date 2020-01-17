Deportivo Teknik Direktörü Francisco Vazquez'den Emre Çolak'a övgü - Son dakika Avrupa’dan Futbol haberleri - Fotomaç
17 Ocak 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Avrupa’dan Futbol Haberleri Deportivo Teknik Direktörü Francisco Vazquez'den Emre Çolak'a övgü

Deportivo Francisco Vazquez'den 'a övgü

Deportivo Teknik Direktörü Francisco Vazquez'den Emre Çolak'a övgü

2. Ligi'nde mücadele eden takımının Fernando Vazquez, yeni transfer için "Emre, bu kategorinin futbolcusu değil." dedi.

Ligde kalma mücadelesi veren Deportivo'nun 'i 2-1 yendiği maçta ilk kez yeni takımının formasını giyen , galibiyeti getiren golü ve gol sevinci sonrası gördüğü kırmızı kartla İspanyol basınında gündeme geldi.

'nın Vazquez, Emre için "O, daha üst seviyede bir futbolcu. Emre, bu kategorinin futbolcusu değil. Ona sahip olduğumuz için şanslıyız." yorumunu yaptı.

Emre'nin gol sevincini taraftarlarla paylaşmak için tribünlere koşarak, onlarla kucaklaşmasından dolayı gördüğü ikinci hakkında da yorum yapan İspanyol teknik adam, "Emre, bana bu tür sevinçten dolayı sarı kart görüldüğünü bilmediğini söyledi. Bu onun patlama yapması için aradığı bir şeydi. Pazar günkü maçta takımda yer almasa da onun futbolunun zevkini çıkaracağımız için şanslıyız." ifadelerini kullandı.

Vazquez, 22 takımın mücadele ettiği ve son 4 takımın düşeceği ligde 21. sırada bulunan Deportivo'nun ligde kalabilmesi için puan tablosuna bakmadan sadece maçlarını kazanmaya odaklanması gerektiğini vurguladı.

Bu arada İspanyol basını da Emre'nin Santander karşısında çok güzel bir gol atarak takımına galibiyeti getirdiğini ancak hırsına yenik düştüğü basit bir hatadan dolayı da gördüğünü yazdı.

Emre Çolak, sezon ortasında Deportivo ile anlaşarak sezon sonuna kadar geçerli bir sözleşme imzalamıştı.

Emre, takımının bu pazar sahasında lider Cadiz'e karşı oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

  1. 17.01.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Deportivo Teknik Direktörü Francisco Vazquez'den Emre Çolak'a övgü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN