Simon Kjaer'in yeni takımı belli oldu!
Daha önce Fenerbahçe forması giymiş olan Simon Kjaer, Süper Lig'e geri döneceğine dair birçok haber yazılıp çizilmişti ancak Danimarkalı oyuncu Çizme'nin yolunu tuttu.
La Liga takımlarından Sevilla, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Simon Kjaer'in kiralık olarak Milan'a transfer olduğunu açıkladı.
Yapılan açıklamada Danimarkalı stoperin satın alma opsiyonunun da İtalyan ekibin de olduğu belirtildi.
Tecrübeli stoper sezon başında Atalanta'ya kiralanmış ancak lacivert siyahlı ekipte fazla forma şansı bulamamıştı.
- 13.01.2020
- Güncelleme: 13.01.2020 14:31
- 4 kulüp birden peşinde! Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında transfer savaşı
- Transfer itirafı geldi! "Fenerbahçe ile görüşüyoruz"
- Fenerbahçe Mauricio Isla için bu rakamı istiyor!
- A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Olimpiyat vizesi dünya basınında yankı uyandırdı!
- Yönetim şaştı kaldı! Luyindama'dan flaş talep...
-
Rıza Çalımbay: Yasin Öztekin'in iyi işler yapacağına inanıyoruz
Toplam 1
Yorum
MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
-
Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
Toplam 2
Yorum
Cascan Sistemli,bilimsel ve özverili çalışmanın sonucu. Tebrik ediyor, başarılarının Tokyo olimpiyatlarında da devam edeceğine inanıyorum..
-
Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
Toplam 2
Yorum
gururluyuz tebrikler filenin sultanları
Simon Kjaer'in yeni takımı belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.