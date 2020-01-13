Simon Kjaer'in yeni takımı belli oldu! - Son dakika Avrupa’dan Futbol haberleri - Fotomaç
13 Ocak 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Avrupa’dan Futbol Haberleri Simon Kjaer'in yeni takımı belli oldu!

'in yeni takımı belli oldu!

Simon Kjaer'in yeni takımı belli oldu!

Daha önce forması giymiş olan , 'e geri döneceğine dair birçok haber yazılıp çizilmişti ancak Danimarkalı oyuncu Çizme'nin yolunu tuttu.

takımlarından Sevilla, 'nin eski futbolcusu 'in kiralık olarak Milan'a transfer olduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada Danimarkalı stoperin satın alma opsiyonunun da İtalyan ekibin de olduğu belirtildi.

Tecrübeli stoper sezon başında Atalanta'ya kiralanmış ancak lacivert siyahlı ekipte fazla forma şansı bulamamıştı.

  1. 13.01.2020
  2. Güncelleme: 13.01.2020 14:31
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Simon Kjaer'in yeni takımı belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN