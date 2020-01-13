Simon Kjaer'in yeni takımı belli oldu!

La Liga takımlarından Sevilla, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Simon Kjaer'in kiralık olarak Milan'a transfer olduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada Danimarkalı stoperin satın alma opsiyonunun da İtalyan ekibin de olduğu belirtildi.

Tecrübeli stoper sezon başında Atalanta'ya kiralanmış ancak lacivert siyahlı ekipte fazla forma şansı bulamamıştı.