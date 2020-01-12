Enes Ünal'dan Valladolid'e can suyu! - Son dakika Avrupa’dan Futbol haberleri - Fotomaç
12 Ocak 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Avrupa’dan Futbol Haberleri Enes Ünal'dan Valladolid'e can suyu!

'dan Valladolid'e can suyu!

Enes Ünal'dan Valladolid'e can suyu!

İspanya mücadelesinde milli oyuncumuz 'ın top koşturduğu Vallodolid, 3. lig ekiplerinden Marbella ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin uzatmalara gitmesini sağlayan golünü milli futbolcumuz Enes Ünal kaydetti.

'nda tek maç üzerinden oynanan ikinci turda, 3. Lig takımlarından Marbella ile eşleşen Valladolid, normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmayı penaltı atışları sonrasında 5-2 kazandı.

Karşılaşmada ev sahibi takım 39. dakikada Paulo Vitor'un golüyle 1-0 öne geçti. Maçın uzatmalara gitmesini sağlayan Valladolid'in beraberlik golü ise 85. dakikada 'dan geldi.

Uzatma dakikalarında skorda değişiklik olmayınca turu geçen takım, penaltı atışlarında belirlendi.

Valladolid'de ilk penaltı atışını kullanan Enes, topu ağlara gönderdi. Penaltılarda rakibine karşı 4-1'lik üstünlük sağlayan Valladolid sahadan 5-2 galip ayrılarak, Kral Kupası'nda üçüncü tura çıktı.

Valladolid'de iyi bir grafik yakalayan Enes, takımının son iki maçında 4 gol attı.

Milli futbolcu, ligin 19. haftasında, 3 Ocak'ta oynadıkları ve 2-2 berabere kaldıkları Leganes maçında da takımının iki golünü atarak öne çıkmıştı.

  1. 12.01.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Enes Ünal'dan Valladolid'e can suyu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN