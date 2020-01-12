Enes Ünal'dan Valladolid'e can suyu!
İspanya Kral Kupası mücadelesinde milli oyuncumuz Enes Ünal'ın top koşturduğu Vallodolid, 3. lig ekiplerinden Marbella ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin uzatmalara gitmesini sağlayan golünü milli futbolcumuz Enes Ünal kaydetti.
Kral Kupası'nda tek maç üzerinden oynanan ikinci turda, 3. Lig takımlarından Marbella ile eşleşen Valladolid, normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmayı penaltı atışları sonrasında 5-2 kazandı.
Karşılaşmada ev sahibi takım 39. dakikada Paulo Vitor'un golüyle 1-0 öne geçti. Maçın uzatmalara gitmesini sağlayan Valladolid'in beraberlik golü ise 85. dakikada Enes Ünal'dan geldi.
Uzatma dakikalarında skorda değişiklik olmayınca turu geçen takım, penaltı atışlarında belirlendi.
Valladolid'de ilk penaltı atışını kullanan Enes, topu ağlara gönderdi. Penaltılarda rakibine karşı 4-1'lik üstünlük sağlayan Valladolid sahadan 5-2 galip ayrılarak, Kral Kupası'nda üçüncü tura çıktı.
Valladolid'de iyi bir grafik yakalayan Enes, takımının son iki maçında 4 gol attı.
Milli futbolcu, ligin 19. haftasında, 3 Ocak'ta oynadıkları ve 2-2 berabere kaldıkları Leganes maçında da takımının iki golünü atarak öne çıkmıştı.
- 12.01.2020
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borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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