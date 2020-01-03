Enes Ünal’ın 2 golü 1 puanı getirdi - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
03 Ocak 2020, Cuma
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’ın 2 golü 1 puanı getirdi

Enes Ünal’ın 2 golü 1 puanı getirdi

Valladolid, 'ın 2 gol attığı karşılaşmada sahasında Leganes ile 2-2 berabere kaldı.

LaLiga'nın 19'uncu haftasında 'ın formasını giydiği Valladolid sahasında Leganes'i konuk etti. Jose Zorrilla Stadyumu'nda oynanan mücadelede Leganes 4'üncü dakikada Braithwaite'nin golüyle 1-0 öne geçti. Valladolid bu gole 8'inci dakikada Enes Ünal ile cevap verdi: 1-1. Leganes 13'üncü dakikada Mesa'nın golüyle bir kez daha öne geçti ve mücadelenin ilk yarısı bu şekilde tamamlandı. Ev sahibi ekip adına 79'uncu dakikada bir kez daha sahneye çıkan Enes Ünal kaydettiği golle takımına 1 puanı getirdi. Temsilcimiz Enes Ünal, mücadelede 90 dakikada sahada kalırken, 1 de sarı kart gördü.

  1. 03.01.2020
  2. Güncelleme: 03.01.2020 23:16
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