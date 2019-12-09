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Ve transferi son dakika geçtiler! Merih Demiral takasla...
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen temsilcimiz Merih Demiral'ın transferini son dakika olarak duyurdular! Başarılı genç yıldızın adı diğer bir Serie A ekibi Milan ile anılıyordu... Hatta Merih'in adı Premier Lig takımı Tottenham'la da geçmişti. Ancak bu kez ülke de farklı takım da... Peki, Merih Demiral hangi takıma transfer oluyor? İşte son dakika transferi takasla gerçekleşeceği ifade edilen Merih'in yeni rotası ve detaylar...
9 Aralık 2019 Pazartesi 15:37
Güncelleme: 09.12.2019 15:41
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Milli takımımızın başarılı ismi Merih Demiral ile ilgili son dakika transfer gelişmesi...
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Teknik direktör Sarri tarafından tercih edilmeyen ve yedek kulübesine adeta hapsolan Merih'in yeni adresi açıklandı.
Oynatılmadığı için Juventus taraftarları tarafından yönetime sık sık eleştiri ve tepki gelmeye devam eden Merih'in takasla takımdan ayrılacağı duyuruldu.
"GÖNDERİLEBİLİR" DEDİLER!
Transfer planı hazırlayan teknik direktör Sarri, Merih'in gönderilmesi raporunu tuttu ve siyah beyazlılar harekete geçti.
Juventus, orta sahada daha yaratıcı bir kadro kurmak adına gündemine bomba bir isim aldı.