Ve transferi son dakika geçtiler! Merih Demiral takasla... 

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen temsilcimiz Merih Demiral'ın transferini son dakika olarak duyurdular! Başarılı genç yıldızın adı diğer bir Serie A ekibi Milan ile anılıyordu... Hatta Merih'in adı Premier Lig takımı Tottenham'la da geçmişti. Ancak bu kez ülke de farklı takım da... Peki, Merih Demiral hangi takıma transfer oluyor? İşte son dakika transferi takasla gerçekleşeceği ifade edilen Merih'in yeni rotası ve detaylar...