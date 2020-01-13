Merih Demiral'dan kötü haber! Sezonu kapattı...

İtalyan devi Juventus'ta top koşturan gururumuz Merih Demiral Roma ile oynanan maçta golü attıktan kısa süre sonra sakatlık yaşamıştı. Milli oyuncunun son durumu merakla beklenirken Merih Demiral'ın MR'ı çekildi. MR sonucu ön çapraz bağlarında kopma olan milli futbolcunun sezonu kapattığı öğrenildi. Teknik direktör Sarri de maç sonu yaptığı açıklamada oyuncunun sakatlık durumunun ciddi göründüğünü dile getirmişti. Merih'in takım arkadaşları Ronaldo ve Dybala da geçmiş olsun mesajları yayınlamışlardı.

Genç stoperin medya paylaşımlarını yapan Team Demiral adlı Instagram hesabı da, oyuncunun sakatlığını doğrulayarak şu açıklamayı yaptı:

Yapılan testler sonucunda Merih'in çapraz bağlarında kopma ve menisküsünde yırtık tespit edildi. Tedavisine bugün itibarıyla başlanacak olan Merih, sahalardan bir süre uzak kalacak.

Önümüzdeki günlerde ameliyat edileceği kaydedilen yıldız futbolcunun EURO 2020'de A Milli Takım formasıyla mücadele etmesi beklenmiyor.

Bu arada Juventus da milli yıldızla ilgili yaptığı paylaşımda, "Yakın zamanda geri dön Merih, seni bekliyoruz" yazdı.



