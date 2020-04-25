Pogba yarışı kızışıyor! İtalyan devi de peşinde - Son dakika Avrupa’dan Futbol haberleri - Fotomaç
25 Nisan 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Avrupa’dan Futbol Pogba yarışı kızışıyor! İtalyan devi de peşinde

Pogba yarışı kızışıyor! İtalyan devi de peşinde

Pogba yarışı kızışıyor! İtalyan devi de peşinde

İngiltere Premier Ligi'nin köklü kulüplerinden ’ın Fransız yıldızı için dedikoduları her geçen gün artıyor. Birçok kulüp tecrübeli ismi kadrosuna katmak isterken, bu yarışa bir dev kulüp daha katıldı. İşte detaylar...

Pogba'nın ismi daha önce forma giydiği ve ile anılırken, Fransız yıldız için yeni bir iddia da 'dan geldi. İtalya basınında yer alan haberlere göre Inter Teknik Direktörü Antonio Conte, eski oyuncusunu takımında görmek istiyor. Conte, daha önce Juventus'ta beraber çalıştığı Pogba'yı ederek orta sahasını güçlendirme peşinde.

1 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR
İngiliz ekibiyle 1 yıllık kontratı kalan 27 yaşındaki Pogba, takımdan gelen yeni sözleşme teklifini geri çevirdi. Bunun ardından 'ın da oyuncunun bedavaya gitmemesi için transfer döneminde takımdan ayrılmasına onay vermesi bekleniyor.

  1. 25.04.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Pogba yarışı kızışıyor! İtalyan devi de peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA