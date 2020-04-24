İrlanda'nın Drogheda United takımı corona virüsü salgınıyla mücadele için Türkiye'nin gönderdiği ekipmanlara Osmanlı'nın 173 yıl önce yaptığı yardımı hatırlatarak teşekkür etti.
Corona virüsüyle mücadele kapsamında Türkiye'den yardım kolileri alan İrlanda'nın Drogheda United takımı Türkiye'ye teşekkür etti.
Armasında ay-yıldız bulunan Drogheda takımı, Türkiye ve İrlanda bayraklarının yer aldığı yardım kolilerinin fotoğrafını paylaştı.
Yayınlanan fotoğrafta kolilerin üzerinde Mevlânâ'nın ''Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var" sözlerine yer verilmesi dikkat çekti. Takımın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "1847'de, kıtlık zamanında Türk devleti İrlanda'ya 3 gemiyle yiyecek gönderdi ve bu gemiler Drogheda'ya gelmişti. Aynı devlet bu hafta da kişisel koruyucu ekipman gönderdi" denildi. "Teşekkürler Türkiye" ifadesiyle bitirilen paylaşım binlerce beğeni aldı.
- 24.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Türkiye'nin gönderdiği yardımlara İrlanda ekibi Drogheda'dan teşekkür haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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