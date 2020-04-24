Türkiye'nin gönderdiği yardımlara İrlanda ekibi Drogheda'dan teşekkür

Corona virüsüyle mücadele kapsamında Türkiye'den yardım kolileri alan İrlanda'nın Drogheda United takımı Türkiye'ye teşekkür etti.

Armasında ay-yıldız bulunan Drogheda takımı, Türkiye ve İrlanda bayraklarının yer aldığı yardım kolilerinin fotoğrafını paylaştı.

Yayınlanan fotoğrafta kolilerin üzerinde Mevlânâ'nın ''Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var" sözlerine yer verilmesi dikkat çekti. Takımın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "1847'de, kıtlık zamanında Türk devleti İrlanda'ya 3 gemiyle yiyecek gönderdi ve bu gemiler Drogheda'ya gelmişti. Aynı devlet bu hafta da kişisel koruyucu ekipman gönderdi" denildi. "Teşekkürler Türkiye" ifadesiyle bitirilen paylaşım binlerce beğeni aldı.

