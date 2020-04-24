Türkiye'nin gönderdiği yardımlara İrlanda ekibi Drogheda'dan teşekkür - Son dakika Avrupa’dan Futbol haberleri - Fotomaç
24 Nisan 2020, Cuma
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Haberler Avrupa’dan Futbol Yardımları ulaşan Drogheda takımı: ''Teşekkürler Türkiye''

'nin gönderdiği yardımlara ekibi Drogheda'dan teşekkür

Türkiye'nin gönderdiği yardımlara İrlanda ekibi Drogheda'dan teşekkür

'nın takımı corona virüsü salgınıyla mücadele için 'nin gönderdiği ekipmanlara Osmanlı'nın 173 yıl önce yaptığı yardımı hatırlatarak teşekkür etti.

Corona virüsüyle mücadele kapsamında 'den yardım kolileri alan 'nın takımı Türkiye'ye teşekkür etti.

Armasında ay-yıldız bulunan Drogheda takımı, Türkiye ve İrlanda bayraklarının yer aldığı yardım kolilerinin fotoğrafını paylaştı.

Yayınlanan fotoğrafta kolilerin üzerinde Mevlânâ'nın ''Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var" sözlerine yer verilmesi dikkat çekti. Takımın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "1847'de, kıtlık zamanında Türk devleti İrlanda'ya 3 gemiyle yiyecek gönderdi ve bu gemiler Drogheda'ya gelmişti. Aynı devlet bu hafta da kişisel koruyucu ekipman gönderdi" denildi. "Teşekkürler Türkiye" ifadesiyle bitirilen paylaşım binlerce beğeni aldı.

  1. 24.04.2020
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