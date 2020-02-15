Benfica 0-1 Braga | MAÇ SONUCU
Portekiz Premier Ligi'nin 21. haftasında lider Benfica'ya konuk olan Braga rakibini 45+1'de Joao Palhinha'nın golüyle 1-0 mağlup etti. Braga rakibini tam 66 yıl sonra deplasmanda devirmeyi başardı.
Portekiz Premier Ligi'nde lider Benfica, sahasında Braga'ya 1-0 mağlup oldu.
Konuk ekip Braga'ya galibiyeti getiren golü 45+1'de Joao Palhinha kaydetti.
Braga 1954-1955 sezonundan sonra ilk kez deplasmanda rakibinin bileğini büktü.
Braga'da Raul Silva 90+6. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
Braga bu sonuçla puanını 37'ye çıkarırken, üst süte 2. yenilgisini alan Benfica ise 54 puanda kaldı.
- 16.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
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emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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