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15 Şubat 2020, Cumartesi
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0-1 Braga | MAÇ SONUCU

Benfica 0-1 Braga | MAÇ SONUCU

'nin 21. haftasında lider 'ya konuk olan Braga rakibini 45+1'de 'nın golüyle 1-0 mağlup etti. Braga rakibini tam 66 yıl sonra deplasmanda devirmeyi başardı.

'nde lider , sahasında Braga'ya 1-0 mağlup oldu.

Konuk ekip Braga'ya galibiyeti getiren golü 45+1'de kaydetti.

Braga 1954-1955 sezonundan sonra ilk kez deplasmanda rakibinin bileğini büktü.

Braga'da Raul Silva 90+6. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Braga bu sonuçla puanını 37'ye çıkarırken, üst süte 2. yenilgisini alan Benfica ise 54 puanda kaldı.

  1. 16.02.2020
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