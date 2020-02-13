MAÇ SONUCU Heerenveen 0-1 Feyenoord
Hollanda Kupası çeyrek finalinde Feyenoord, deplasmanda Heerenveen'i Leroy Fer'in golüyle 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Kırmızı-beyazlılarda Orkun Kökçü 81 dakika forma giyerken, Oğuzhan Özyakup ise son 10 dakikada şans buldu.
Hollanda Kupası çeyrek finalinde Heerenveen ile Feyenoord karşı karşıya geldi.
Konuk ekip Feyenoord 15. dakikada Leroy Fer'in kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İkinci yarıda ev sahibinin çabası yeterli olmazken, sahadan 1-0 galip ayrılan Feyenoord yarı finale yükseldi.
Feyenoord'da maça 11'de başlayan Orkun Kökçü 81 dakika sahada kalırken, Oğuzhan Özyakup ise 80. dakikada Jorgensen'in yerine oyuna dahil oldu.
- 14.02.2020
- Güncelleme: 14.02.2020 00:52
-
‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
-
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
-
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
MAÇ SONUCU Heerenveen 0-1 Feyenoord haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.