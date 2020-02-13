MAÇ SONUCU Heerenveen 0-1 Feyenoord

Hollanda Kupası çeyrek finalinde Heerenveen ile Feyenoord karşı karşıya geldi.

Konuk ekip Feyenoord 15. dakikada Leroy Fer'in kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda ev sahibinin çabası yeterli olmazken, sahadan 1-0 galip ayrılan Feyenoord yarı finale yükseldi.

Feyenoord'da maça 11'de başlayan Orkun Kökçü 81 dakika sahada kalırken, Oğuzhan Özyakup ise 80. dakikada Jorgensen'in yerine oyuna dahil oldu.