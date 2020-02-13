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13 Şubat 2020, Perşembe
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MAÇ SONUCU Heerenveen 0-1

MAÇ SONUCU Heerenveen 0-1 Feyenoord

, deplasmanda Heerenveen'i 'in golüyle 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Kırmızı-beyazlılarda 81 dakika forma giyerken, ise son 10 dakikada şans buldu.

Heerenveen ile karşı karşıya geldi.

Konuk ekip Feyenoord 15. dakikada 'in kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda ev sahibinin çabası yeterli olmazken, sahadan 1-0 galip ayrılan Feyenoord yarı finale yükseldi.

Feyenoord'da maça 11'de başlayan 81 dakika sahada kalırken, ise 80. dakikada Jorgensen'in yerine oyuna dahil oldu.

  1. 14.02.2020
  2. Güncelleme: 14.02.2020 00:52
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