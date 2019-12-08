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08 Aralık 2019, Pazar
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Messi’den tarihi hat-trick

Messi’den tarihi hat-trick

İspanya ’nın 16’ncı haftasında evinde konuk ettiği Mallarco’yu ’nin hat-trick yaparak lig tarihine geçtiği maçta 5-2 mağlup etti.

Karşılaşmada 'ya galibiyeti getiren golleri 7'nci dakikada Griezmann, 17, 41, 83'üncü dakikalarda ve 43'üncü dakikada kaydetti. Konuk takımın golleri ise 35'inci ve 64'üncü dakikalarda Ante Budimir'den geldi. Bu galibiyetle puanını 34'e çıkaran Barcelona averajla 'den liderliği alırken, Mallarco ise 14 puanla 17'nci sırada kaldı.

MESSI YAPTIĞI HAT-TRICK İLE LA LIGA TARİHİNE GEÇTİ
Barcelona'nın Arjantinli süper yıldızı Lionel Messi, Mallarco karşısında attığı 3 gol ile tarihinde en çok hat-trick yapan oyuncu oldu. Arjantinli yıldız yaptığı hat-trick ile La Liga tarihindeki 35'inci hat-trick'ini yaparak ezeli rakibi 'yu (34) geride bıraktı.
Messi ayrıca bu maçta attığı gollerle ligdeki 12'nci golüne ulaşarak gol krallığını Real Madridli Karim Benzema'dan aldı.

  1. 08.12.2019
  2. Güncelleme: 08.12.2019 12:31
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