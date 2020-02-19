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19 Şubat 2020, Çarşamba
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Haberler Avrupa’dan Futbol Sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı! Feyenoord'dan açıklama var

'dan açıklaması

Feyenoord'dan Oğuzhan Özyakup açıklaması

ekiplerinden 'ta uzun yıllar forma giydikten sonra ekiplerinden 'a olan , sakatlık sorunuyla karşı karşıya kaldı. Feyenoord'un Zwolle deplasmanında kadroya alınmayan 27 yaşındaki futbolcunun sakatlığıyla ilgili kulübünden açıklama geldi.

'un 27 yaşındaki futbolcusu 'un sakatlık problemi devam ediyor. Feyenoord'un 13 Şubat'ta oynadığı Heerenveen maçında 10 dakika süre kalan Oğuzhan, Zwolle deplasmanında ise sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.

Advocaat, Oğuzhan'ı kas problemi nedeniyle Zwolle maçında riske etmediğini açıklarken, 27 yaşındaki futbolcu Salı günü yapılan son antrenmana da katılamadı. Feyenoord kulübünden yapılan açıklamada 18 Şubat Salı günü gerçekleşen antrenmana Oğuzhan'ın sakatlığı nedeniyle katılamadığı ve 27 yaşındaki futbolcunun tedavisinin sürdüğü belirtildi.

''SAKATLIĞININ NEDENİ FAZLA MAÇ OYNAMAMASI''
Oğuzhan'ın yaşadığı sakatlık probleminin nedenleri arasında Hollanda basınında hazır olmadığı ve uzun süredir fazla maç oynamaması gösterildi. Oğuzhan ise Feyenoord'a olduktan sonra ilk antrenmanda bir süre sonra kaslarında ağrı ve yorgunluk belirtileri hissetiğini açıklamıştı.

Oğuzhan Özyakup, Feyenoord formasıyla ligde 1 maçta 63 dakika süre aldı ve 1 gol attı.

  1. 19.02.2020
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