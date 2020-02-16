Portekiz'de ırkçı saldırı! Yıldız futbolcu sahayı terk etti

Dünya futbolundaki ırkçılık günden güne birçok ülkede problem olmaya devam ediyor. Portekiz'de Guimaraes - Porto arasında oynanan maçta Porto futbolcusu Marega, tribünlerin ırkçı tezahüratları karşısında çok sinirlendi ve sahayı terk etti.

"CEHENNEME GİT MAREGA" TEZAHÜRATLARI

72. dakikada oyundan çıkan Marega, tribünlerin ırkçı tezahüratları karşısında çok sinirlendi. Guimaraes taraftarları "Cehenneme git Marega" diye bağırdı. Marega ise taraftarların bu sloganları karşısında çok sinirlendi. Takım arkadaşları Marega'yı sakinleştirmeye çalışırken, tepkilere sinirlenen yıldız futbolcu oyundan çıkmak istedi ve sahayı terk etti.

Eski takımı Guimaraes'e karşı gol atan Marega'ya, maç sonu da Guimaraes taraftarları yine ırkçı söylemlerde bulundu. Porto kulübünün konuyla ilgili kısa süre içinde yazılı açıklama yapması bekleniyor.















