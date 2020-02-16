Portekiz'de ırkçı saldırı! Yıldız futbolcu sahayı terk etti - Son dakika Avrupa’dan Futbol haberleri - Fotomaç
16 Şubat 2020, Pazar
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Portekiz'de ırkçı saldırı! Yıldız futbolcu sahayı terk etti

Portekiz'de ırkçı saldırı! Yıldız futbolcu sahayı terk etti

Portekiz Ligi'nin 21. haftasında deplasmanda Guimares ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 2-1 Porto kazandı ancak 'ya yapılan ırkçı saldırı maçın önüne geçti. Yıldız futbolcu bu çirkin saldırı sonrası sahayı terk etti.

Dünya futbolundaki ırkçılık günden güne birçok ülkede problem olmaya devam ediyor. Portekiz'de - arasında oynanan maçta Porto futbolcusu , tribünlerin ırkçı tezahüratları karşısında çok sinirlendi ve sahayı terk etti.

"CEHENNEME GİT MAREGA" TEZAHÜRATLARI
72. dakikada oyundan çıkan Marega, tribünlerin ırkçı tezahüratları karşısında çok sinirlendi. Guimaraes taraftarları "Cehenneme git Marega" diye bağırdı. Marega ise taraftarların bu sloganları karşısında çok sinirlendi. Takım arkadaşları Marega'yı sakinleştirmeye çalışırken, tepkilere sinirlenen yıldız futbolcu oyundan çıkmak istedi ve sahayı terk etti.

Eski takımı Guimaraes'e karşı gol atan Marega'ya, maç sonu da Guimaraes taraftarları yine ırkçı söylemlerde bulundu. Porto kulübünün konuyla ilgili kısa süre içinde yazılı açıklama yapması bekleniyor.








  1. 17.02.2020
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