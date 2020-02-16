Portekiz'de ırkçı saldırı! Yıldız futbolcu sahayı terk etti
Portekiz Ligi'nin 21. haftasında Porto deplasmanda Guimares ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 2-1 Porto kazandı ancak Marega'ya yapılan ırkçı saldırı maçın önüne geçti. Yıldız futbolcu bu çirkin saldırı sonrası sahayı terk etti.
Dünya futbolundaki ırkçılık günden güne birçok ülkede problem olmaya devam ediyor. Portekiz'de Guimaraes - Porto arasında oynanan maçta Porto futbolcusu Marega, tribünlerin ırkçı tezahüratları karşısında çok sinirlendi ve sahayı terk etti.
"CEHENNEME GİT MAREGA" TEZAHÜRATLARI
72. dakikada oyundan çıkan Marega, tribünlerin ırkçı tezahüratları karşısında çok sinirlendi. Guimaraes taraftarları "Cehenneme git Marega" diye bağırdı. Marega ise taraftarların bu sloganları karşısında çok sinirlendi. Takım arkadaşları Marega'yı sakinleştirmeye çalışırken, tepkilere sinirlenen yıldız futbolcu oyundan çıkmak istedi ve sahayı terk etti.
Eski takımı Guimaraes'e karşı gol atan Marega'ya, maç sonu da Guimaraes taraftarları yine ırkçı söylemlerde bulundu. Porto kulübünün konuyla ilgili kısa süre içinde yazılı açıklama yapması bekleniyor.
- 17.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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