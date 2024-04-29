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1 MAYIS HASTANELER AÇIK MI 2024? | 1 Mayıs sağlık ocağı, ASM'ler, eczaneler açık mı?

Nisan ayının bitimine bir gün kala 1 Mayıs ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Her yıl resmi tatil olarak kutlanan 1 Mayıs hakkında, en çok araştırılan konulardan birisi ise '1 Mayıs hastaneler açık mı 2024? 1 Mayıs sağlık ocağı, ASM'ler, eczaneler açık mı?' oldu. Detaylar ve tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2024 Salı 00:40 Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2024 Salı 01:00
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1 MAYIS HASTANELER AÇIK MI 2024? | 1 Mayıs sağlık ocağı, ASM'ler, eczaneler açık mı?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü, ülkemizde ilk kez resmi olarak 1923 yılında kutlanmaya başlanmasının ardından 2008 Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kabul edildi. Bunun üzerine milli bayramlar arasında yer alan 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda hastanelerin açık olup olmadığı ise merak ediliyor. Peki 1 Mayıs 2024 hastaneler açık mı? 1 Mayıs sağlık ocağı, ASM'ler, eczaneler açık mı?

1 MAYIS HASTANELER AÇIK MI 2024?

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Mayıs günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle 1 Mayıs Çarşamba günü hastanelerin yalnızca Acil Servis bölümleri açık olacaktır.

1 MAYIS 2024 SAĞLIK OCAĞI, AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ AÇIK MI KAPALI MI?

1 Mayıs 2024 Pazartesi günü, Aile Sağlığı Merkezi (ASM), eski adıyla Sağlık Ocakları hizmet vermemektedir. Dolayısıyla burada çalışan aile hekimleri de resmi tatil olan 1 Mayıs Çarşamba günleri çalışmamaktadır. Aile hekimleri, 2 Mayıs Perşembe gününden itibaren çalışmaya başlayacaktır.

1 MAYIS 2024 ECZANELER AÇIK MI?

1 Mayıs 2024 Çarşamba günü resmi tatil olduğundan eczaneler kapalı olacaktır. Eczane görevlileri, tatilin ardından yeni mesaiye 2 Mayıs Perşembe günü saat 09.00 itibarıyla başlayacak. Ancak nöbetçi eczaneler, haftanın 7 günü, 24 saat hizmet vermektedir.

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