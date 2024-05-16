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Antalyaspor - Adana Demirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Antalyaspor ile Adana Demirspor kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2024 Perşembe 09:51 Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2024 Perşembe 10:00
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Antalyaspor - Adana Demirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Antalyaspor - Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Antalyaspor ile Adana Demirspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTALYASPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Adana Demirspor maçı 17 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de beIN Sports 1 ve beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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