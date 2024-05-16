Haberler Futbol Al Nassr - Al Hilal Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Nassr - Al Hilal Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Nassr ile Al Hilal Riyadh karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Al Nassr - Al Hilal Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2024 Perşembe 11:30 Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2024 Perşembe 11:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Al Nassr - Al Hilal Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Nassr - Al Hilal Riyadh maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Nassr ile Al Hilal Riyadh karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Al Nassr - Al Hilal Riyadh ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL NASSR - AL HILAL RIYADH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Nassr - Al Hilal Riyadh maçı 17 Mayıs Cuma günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşma TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

Al Nassr - Al Hilal Riyadh maçı canlı izlemek için TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

Ve karar verildi! Sözleşmesi...
Cimbom'a Alman Panzeri! Bedelsiz gelecek
DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Mauro Icardi'ye sürpriz teklif! Tam 15 milyon Euro...
PKK siyasette yumuşayan iklimden huzursuz! Elebaşı Duran Kalkan'dan 'sabotaj' itirafı... CHP'ye 'takipteyiz' tehdidi
G.Saray bombayı patlatıyor! Milli yıldız Aslan olacak
Arda Güler şaşkınlığı! O listeye alınmadı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Al Ittifaq - Al Akhdoud maçı ne zaman?
Damak - Al Feiha maçı ne zaman?
MSB İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI 2024 | MSB 1829 personel kurası nihai isim listesi ASİL ve YEDEKLER
Büyükçekmece su kesintisi | Sular ne zaman gelecek? (16 Mayıs 2024)
HAREKET PROJE HALKA ARZ | HRKET halka arz kaç lot verir, talep toplama tarihleri, eşit mi oransal mı, hangi bankalar?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Okan Buruk'un 9. derbisi! İşte büyük maç istatistikleri Okan Buruk'un 9. derbisi! İşte büyük maç istatistikleri 11:11
Derbinin oranları açıklandı! İşte favori takım Derbinin oranları açıklandı! İşte favori takım 10:50
Beşiktaş'ta Onana çıkmazı! Sezon sonunda... Beşiktaş'ta Onana çıkmazı! Sezon sonunda... 10:46
Al Nassr - Al Hilal Riyadh maçı ne zaman? Al Nassr - Al Hilal Riyadh maçı ne zaman? 10:36
Boston Celtics üst üste 3. kez konferans finalinde Boston Celtics üst üste 3. kez konferans finalinde 10:08
Derbide gözler Mauro Icardi ile Edin Dzeko'da! Derbide gözler Mauro Icardi ile Edin Dzeko'da! 10:18
Daha Eski
Damak - Al Feiha maçı ne zaman? Damak - Al Feiha maçı ne zaman? 10:25
Yıldız oyuncu F.Bahçe'ye geri dönüyor! Yıldız oyuncu F.Bahçe'ye geri dönüyor! 10:26
G.Saray bombayı patlatıyor! Milli yıldız Aslan olacak G.Saray bombayı patlatıyor! Milli yıldız Aslan olacak 10:27
Arda Güler şaşkınlığı! O listeye alınmadı Arda Güler şaşkınlığı! O listeye alınmadı 10:28
Al Ittifaq - Al Akhdoud maçı ne zaman? Al Ittifaq - Al Akhdoud maçı ne zaman? 10:29
Fenerbahçe 15 yıl sonra ilk peşinde! Fenerbahçe 15 yıl sonra ilk peşinde! 10:30