Real Sociedad - Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Sociedad - Valencia maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Real Sociedad ile Valencia karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Sociedad - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL SOCIEDAD - VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Sociedad - Valencia maçı 16 Mayıs Perşembe günü saat 23.00'te Exxen, S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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