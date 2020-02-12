MAÇ SONUCU Vitesse 0-3 Ajax
Hollanda Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan Ajax, kupa çeyrek finalinde konuk olduğu Vitesse'yi 3-0 mağlup edip adını yarı finale yazdırdı. Amsterdam ekibinin ilk golünü bonservisi Galatasaray'da bulunan Ryan Babel kaydetti.
Hollanda Kupası çeyrek finalinde Vitesse ile Ajax kozlarını paylaştı.
Rakibi karşısında rahat bir oyun ortaya koyan Amsterdam ekibi mücadeleden 3-0 galip ayrılıp adını yarı finale yazdırdı.
Devre arasında Galatasaray'dan kiralık olarak Ajax'a giden Ryan Babel, 32. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.
76. dakikada sahneye çıkan Gravenberch, attığı golle Ajax'ı rahatlattı.
Maçta son sözü 85. dakikada penaltıdan Dusan Tadic söyledi: 0-3.
- 13.02.2020
- Güncelleme: 13.02.2020 02:21
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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