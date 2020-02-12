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12 Şubat 2020, Çarşamba
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MAÇ SONUCU 0-3 Ajax

MAÇ SONUCU Vitesse 0-3 Ajax

Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan Ajax, kupa konuk olduğu 'yi 3-0 mağlup edip adını yarı finale yazdırdı. Amsterdam ekibinin ilk golünü bonservisi 'da bulunan kaydetti.

Kupası ile Ajax kozlarını paylaştı.

Rakibi karşısında rahat bir oyun ortaya koyan Amsterdam ekibi mücadeleden 3-0 galip ayrılıp adını yarı finale yazdırdı.

Devre arasında 'dan kiralık olarak Ajax'a giden , 32. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

76. dakikada sahneye çıkan Gravenberch, attığı golle Ajax'ı rahatlattı.

Maçta son sözü 85. dakikada penaltıdan Dusan Tadic söyledi: 0-3.

  1. 13.02.2020
  2. Güncelleme: 13.02.2020 02:21
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