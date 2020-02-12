MAÇ SONUCU Standart Liege 0-0 Club Brugge
Belçika Pro Lig'in 25. haftasında Standart Liege, Maurice Dufrasne Stadyumu'nda konuk ettiği lider Club Brugge ile 0-0 golsüz eşitlikle berabere kaldı.
Belçika Pro Lig'in 25. haftasında Standart Liege ile Club Brugge karşı karşıya geldi.
Maurice Dufrasne Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0 golsüz eşitlikle sona erdi.
Bu sonucun ardından Club Brugge 58 puanla 1. sırada yerini korurken, Standart Liege 42 puanla 5. sırada yer aldı.
- 13.02.2020
-
‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
-
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
-
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
MAÇ SONUCU Standart Liege 0-0 Club Brugge haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.