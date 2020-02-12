MAÇ SONUCU Standart Liege 0-0 Club Brugge - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
12 Şubat 2020, Çarşamba
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MAÇ SONUCU 0-0

MAÇ SONUCU Standart Liege 0-0 Club Brugge

'in 25. haftasında , 'nda konuk ettiği lider ile 0-0 golsüz eşitlikle berabere kaldı.

'in 25. haftasında ile karşı karşıya geldi.

'nda oynanan karşılaşma 0-0 golsüz eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Club Brugge 58 puanla 1. sırada yerini korurken, Standart Liege 42 puanla 5. sırada yer aldı.

  1. 13.02.2020
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