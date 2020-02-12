Pes ettirdi! Mbaye Diagne dönüyor
Sezon başında Club Brugge'a kiralanan ancak istikrarsız görüntüsüyle dikkatleri üzerine çeken Diagne, Belçika temsilcisi tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Brugge cephesini FIFA'ya şikayet etmesi beklenilen Diagne için yeni bir karar çıktı! Alınan yeni karara göre Diagne, antrenmanlara yeniden başlayacak. İşte detaylar...
Galatasaray'ın sezon başında Belçika ekibi Club Brugge'a kiraladığı ancak Belçika'da kadro dışı kalan Mbaye Diagne için son dakika gelişmesi yaşandı.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in ''FIFA'lık olabiliriz'' dediği Club Brugge, Mbaye Diagne'nin antrenmanlara çıkmasına izin verdi.
Senegalli golcü, Belçika'ya dönerken takım halinde değil, bireysel olarak antrenmanlarını sürdürecek.
FIFA'YA TAŞINACAKTI...
Mustafa Cengiz, ''Club Brugge'a yakıştıramadım. Diagne'yi antrenmanlara bile çıkartmıyorlar. 15.5 milyon euro yatırım yaptığımız bir oyuncu.'' sözlerini kullanmıştı.
Diagne'nin de Belçika ekibini FIFA'ya şikayet etmeyi düşündüğü belirtilmişti. Belçika ekibinden ise ''Galatasaray'ın bu tehdidinden çekinmiyoruz'' cevabı gelmişti.
Diagne'nin Club Brugge ile antrenmanlara devam etse bile sezon sonuna kadar resmi bir maçta forma giymesi ise beklenmiyor.
- 12.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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