Pes ettirdi! Mbaye Diagne dönüyor

Galatasaray'ın sezon başında Belçika ekibi Club Brugge'a kiraladığı ancak Belçika'da kadro dışı kalan Mbaye Diagne için son dakika gelişmesi yaşandı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in ''FIFA'lık olabiliriz'' dediği Club Brugge, Mbaye Diagne'nin antrenmanlara çıkmasına izin verdi.

Senegalli golcü, Belçika'ya dönerken takım halinde değil, bireysel olarak antrenmanlarını sürdürecek.

FIFA'YA TAŞINACAKTI...

Mustafa Cengiz, ''Club Brugge'a yakıştıramadım. Diagne'yi antrenmanlara bile çıkartmıyorlar. 15.5 milyon euro yatırım yaptığımız bir oyuncu.'' sözlerini kullanmıştı.

Diagne'nin de Belçika ekibini FIFA'ya şikayet etmeyi düşündüğü belirtilmişti. Belçika ekibinden ise ''Galatasaray'ın bu tehdidinden çekinmiyoruz'' cevabı gelmişti.

Diagne'nin Club Brugge ile antrenmanlara devam etse bile sezon sonuna kadar resmi bir maçta forma giymesi ise beklenmiyor.