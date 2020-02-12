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12 Şubat 2020, Çarşamba
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Pes ettirdi! dönüyor

Pes ettirdi! Mbaye Diagne dönüyor

Sezon başında 'a kiralanan ancak istikrarsız görüntüsüyle dikkatleri üzerine çeken Diagne, Belçika temsilcisi tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Brugge cephesini FIFA'ya şikayet etmesi beklenilen Diagne için yeni bir karar çıktı! Alınan yeni karara göre Diagne, antrenmanlara yeniden başlayacak. İşte detaylar...

'ın sezon başında Belçika ekibi 'a kiraladığı ancak Belçika'da kadro dışı kalan için son dakika gelişmesi yaşandı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in ''FIFA'lık olabiliriz'' dediği Club Brugge, Mbaye Diagne'nin antrenmanlara çıkmasına izin verdi.

Senegalli golcü, Belçika'ya dönerken takım halinde değil, bireysel olarak antrenmanlarını sürdürecek.

FIFA'YA TAŞINACAKTI...

Mustafa Cengiz, ''Club Brugge'a yakıştıramadım. Diagne'yi antrenmanlara bile çıkartmıyorlar. 15.5 milyon euro yatırım yaptığımız bir oyuncu.'' sözlerini kullanmıştı.

Diagne'nin de Belçika ekibini FIFA'ya şikayet etmeyi düşündüğü belirtilmişti. Belçika ekibinden ise ''Galatasaray'ın bu tehdidinden çekinmiyoruz'' cevabı gelmişti.

Diagne'nin Club Brugge ile antrenmanlara devam etse bile sezon sonuna kadar resmi bir maçta forma giymesi ise beklenmiyor.

Galatasaray liderlik hesapları yapıyor

  1. 12.02.2020
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