Yusuf Günay: Zorunluluk olsa zaten seçime gideriz - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
12 Şubat 2020, Çarşamba
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: Zorunluluk olsa zaten seçime gideriz

Yusuf Günay: Zorunluluk olsa zaten seçime gideriz

Başkan Yardımcısı , dün görülen dava ile ilgili olarak, "Eğer seçime gitme gibi yasal bir zorunluluk olsa zaten seçime gideriz" dedi.

Başkan Yardımcısı , şubat ayı toplantısında açıklamalarda bulundu.

Günay, dün görülen mahkemenin yönetim kurulunun açtığı bir dava olduğunu söyleyerek, "Bir divan kurulu üyesinin ve genel kurulun ihraç ettiği iki kişinin açtığı bir dava. Yönetim kurulu da feri müdahale oldu. Sonuçta hukuki süreci tekrar tartışmaya gerek yok. Eğer seçime gitme gibi yasal bir zorunluluk olsa zaten seçime gideriz" şeklinde konuştu.

  1. 12.02.2020
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