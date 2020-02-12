Yusuf Günay: Zorunluluk olsa zaten seçime gideriz
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, dün görülen dava ile ilgili olarak, "Eğer seçime gitme gibi yasal bir zorunluluk olsa zaten seçime gideriz" dedi.
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, şubat ayı divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.
Günay, dün görülen mahkemenin yönetim kurulunun açtığı bir dava olduğunu söyleyerek, "Bir divan kurulu üyesinin ve genel kurulun ihraç ettiği iki kişinin açtığı bir dava. Yönetim kurulu da feri müdahale oldu. Sonuçta hukuki süreci tekrar tartışmaya gerek yok. Eğer seçime gitme gibi yasal bir zorunluluk olsa zaten seçime gideriz" şeklinde konuştu.
- 12.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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