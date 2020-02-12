Galatasaray'da şampiyonluk alametleri!

Son haftalarda aldığı galibiyetlerle taraftarını sevindiren Galatasaray 5 haftada topladığı 15 puanla zirve yarışında önemli bir noktaya gelmeyi başardı. Lider Sivasspor ile arasındaki puan farkını 3'e indirmeyi başaran sarı-kırmızılılarda, taraftarlar şampiyonluk naraları atmaya başladı. Peki sarı-kırmızılı camiada neler yaşanıyor? İşte detaylar...
12 Şubat 2020 Çarşamba 12:51
Güncelleme: 12.02.2020 12:57
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Son haftalarda aldığı üst üste galibiyetlerle 5 maçlık bir seri yakalayan Galatasaray'da yüzler gülüyor. 21 hafta sonunda topladığı 39 puanla 5. sırada yer alan sarı-kırmızılılar zirveden yalnızca 3 puan uzakta...
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İlk yarıdaki kötü havanın dağılmasıyla taraftarını da şampiyonluk yolunda umutlandıran sarı-kırmızılılar da yaşanan gelişmeler 'şampiyonluk alametleri' olarak yorumlandı. İşte yaşananlar...
GALATASARAY'DA ŞAMPİYONLUK ALAMETLERİ Son iki sezon geriden gelip şampiyonluk ipini göğüsleyen sarı-kırmızılılar, bu sezon da lider Sivas ile arasındaki 10 puanlık farkı kapatıp zirve mücadelesine ortak oldu. "Dejavu yaşıyorum" diyen Terim oyuncularından liderliği istedi...
G.SARAY, FARKI 10'DAN 3'E İNDİRDİ Süper Ligin ilk yarısında beklentilerin altında kalan ve Sivasspor'un 10 puan gerisine düşen Galatasaray, 21. hafta itibariyle liderle arasındaki farkı 3 puana indirmeyi başardı. Küllerinden doğan sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa'yı 3-0 yenerek yoluna devam ederken üst üste 5 maçından galibiyetle ayrılmış oldu.
"MAYISLAR BİZİMDİR" SESLERİ 39 puana ulaşan Cimbom, Fenerbahçe'nin 1 puan, Beşiktaş'ın ise 3 puan önünde kendisine yer buldu. Bu büyük sıçrayış Galatasaray taraftarlarını coştururken, şimdiden "Mayıslar Bizimdir" diye haykırmaya başladılar.