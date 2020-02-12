Galatasaray'da şampiyonluk alametleri!

GALATASARAY'DA ŞAMPİYONLUK ALAMETLERİ

Son iki sezon geriden gelip şampiyonluk ipini göğüsleyen sarı-kırmızılılar, bu sezon da lider Sivas ile arasındaki 10 puanlık farkı kapatıp zirve mücadelesine ortak oldu. "Dejavu yaşıyorum" diyen Terim oyuncularından liderliği istedi...