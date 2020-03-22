Yusuf Yazıcı'nın dönüş tarihi belli oldu! - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
22 Mart 2020, Pazar
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Haberler Fransa Ligue 1 Yusuf Yazıcı'nın dönüş tarihi belli oldu!

'nın dönüş tarihi belli oldu!

Yusuf Yazıcı'nın dönüş tarihi belli oldu!

Milli futbolcu geçirdiği sağ diz ön çapraz bağ operasyonundan sonra form tutmaya başladı. 'da başarılı bir ameliyatın ardından bireysel çalışmalarına başlayan yıldız futbolcunun Mayıs ayında takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

Ligue 1'in 19. haftasında Lille'in Monaco ile oynadığı maçta sakatlanan ve 28 Aralık 2019'da Roma'da başarılı bir operasyon geçiren , 'da form tutuyor.

Bireysel antrenmanlarını sürdüren milli futbolcu, doktorların onay vermesi durumunda mayıs ayında takımıyla birlikte çalışmalara da başlayacak.

Antalya'da fizyoterapist eşliğinde fiziksel çalışmalar yapan Yusuf, topla yaptığı idmanlarla da performansını yükseltiyor.

  1. 22.03.2020
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