Yusuf Yazıcı'nın dönüş tarihi belli oldu!
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı geçirdiği sağ diz ön çapraz bağ operasyonundan sonra form tutmaya başladı. İtalya'da başarılı bir ameliyatın ardından bireysel çalışmalarına başlayan yıldız futbolcunun Mayıs ayında takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.
Ligue 1'in 19. haftasında Lille'in Monaco ile oynadığı maçta sakatlanan ve 28 Aralık 2019'da Roma'da başarılı bir operasyon geçiren Yusuf Yazıcı, Antalya'da form tutuyor.
Bireysel antrenmanlarını sürdüren milli futbolcu, doktorların onay vermesi durumunda mayıs ayında takımıyla birlikte çalışmalara da başlayacak.
Antalya'da fizyoterapist eşliğinde fiziksel çalışmalar yapan Yusuf, topla yaptığı idmanlarla da performansını yükseltiyor.
- 22.03.2020
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