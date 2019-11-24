Slimani önce attı sonra atıldı - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
24 Kasım 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fransa Ligue 1 Haberleri Slimani önce attı sonra atıldı

Slimani önce attı sonra atıldı

Slimani önce attı sonra atıldı

1 mücadelesinde , 'ya deplasmanda 2-1 yenildi. Monaco'nun tek golünü Islam Slimani atarken, eski F.Bahçeli maçta kırmızı kart gördü.

1'in 14. haftasında sahasında karşı karşıya geldi.

Monaco 15. dakikada Islam Slimani'yle öne geçerken Bordeaux 19. dakikada Pablo ve 69. dakikada penaltıdan Nicolas de Preville'yle skoru belirledi.

Karşılaşmanın 54. dakikasında ilk sarı kartını gören Islam Slimani, 67. dakikada ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sezon Monaco formasıyla 10 lig maçına çıkan Islam Slimani, 6 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
Bordeaux bu galibiyetin ardından puanını 22'ye yükseltti. Monaco 18 puanda kaldı.
Ligue 1'in 15. haftasında Bordeaux, Reims'e konuk olacak; Monaco ise evinde 'i ağırlayacak.

  1. 24.11.2019
  2. Güncelleme: 25.11.2019 00:09
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Slimani önce attı sonra atıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN