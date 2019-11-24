Slimani önce attı sonra atıldı
Fransa Ligue 1 mücadelesinde Monaco, Bordeaux'ya deplasmanda 2-1 yenildi. Monaco'nun tek golünü Islam Slimani atarken, eski F.Bahçeli maçta kırmızı kart gördü.
Fransa Ligue 1'in 14. haftasında Bordeaux sahasında Monaco karşı karşıya geldi.
Monaco 15. dakikada Islam Slimani'yle öne geçerken Bordeaux 19. dakikada Pablo ve 69. dakikada penaltıdan Nicolas de Preville'yle skoru belirledi.
Karşılaşmanın 54. dakikasında ilk sarı kartını gören Islam Slimani, 67. dakikada ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sezon Monaco formasıyla 10 lig maçına çıkan Islam Slimani, 6 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
Bordeaux bu galibiyetin ardından puanını 22'ye yükseltti. Monaco 18 puanda kaldı.
Ligue 1'in 15. haftasında Bordeaux, Reims'e konuk olacak; Monaco ise evinde Paris Saint Germain'i ağırlayacak.
- 24.11.2019
- Güncelleme: 25.11.2019 00:09
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
-
Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Slimani önce attı sonra atıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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