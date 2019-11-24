Slimani önce attı sonra atıldı

Fransa Ligue 1'in 14. haftasında Bordeaux sahasında Monaco karşı karşıya geldi.



Monaco 15. dakikada Islam Slimani'yle öne geçerken Bordeaux 19. dakikada Pablo ve 69. dakikada penaltıdan Nicolas de Preville'yle skoru belirledi.



Karşılaşmanın 54. dakikasında ilk sarı kartını gören Islam Slimani, 67. dakikada ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sezon Monaco formasıyla 10 lig maçına çıkan Islam Slimani, 6 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Bordeaux bu galibiyetin ardından puanını 22'ye yükseltti. Monaco 18 puanda kaldı.

Ligue 1'in 15. haftasında Bordeaux, Reims'e konuk olacak; Monaco ise evinde Paris Saint Germain'i ağırlayacak.