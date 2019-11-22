Lyon'dan son dakika Marcelo kararı! Beşiktaş...

Taraftarlarla arası açılan Marcelo'ya bir şok da teknik direktöründen geldi. Rudi Garcia yeni takım kaptanı olarak Memphis Depay'ı seçtiğini belirtti.

DEPAY, NICE MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK

Fransızcasının gelişmeye başladığını ve Depay'ın performansının da iyileştiğini söyleyen Garcia, yeni kaptanlarının Hollandalı futbolcu olacağını belirtti. Cumartesi günü evinde Nice ile karşılaşacak Lyon'da Memphis Depay sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

EŞİ TATIANE BEŞİKTAŞ-DENİZLİSPOR MAÇINI İZLEMİŞTİ

Öte yandan taraftarlarla arası açılan Marcelo'nun eşi Tatiane, Beşiktaş'ın Denizlispor ile oynadığı maçı iki çocuğuyla beraber izlemiş ve Beşiktaş'ı özlediğini belirtmişti.