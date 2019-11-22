2017-2018 yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan Olimpik Lyon'a 7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Marcelo Guedes için kulübünden şok karar! Geçtiğimiz haftalarda taraftarla arası açılan Brezilyalı savunma oyuncusunun takım kaptanlığı elinden alındı. Teknik direktör Rudi Garcia konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kaptanlık pazubandını artık Memphis Depay'ın taşıyacağını söyledi.
Taraftarlarla arası açılan Marcelo'ya bir şok da teknik direktöründen geldi. Rudi Garcia yeni takım kaptanı olarak Memphis Depay'ı seçtiğini belirtti.
DEPAY, NICE MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK
Fransızcasının gelişmeye başladığını ve Depay'ın performansının da iyileştiğini söyleyen Garcia, yeni kaptanlarının Hollandalı futbolcu olacağını belirtti. Cumartesi günü evinde Nice ile karşılaşacak Lyon'da Memphis Depay sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.
EŞİ TATIANE BEŞİKTAŞ-DENİZLİSPOR MAÇINI İZLEMİŞTİ
Öte yandan taraftarlarla arası açılan Marcelo'nun eşi Tatiane, Beşiktaş'ın Denizlispor ile oynadığı maçı iki çocuğuyla beraber izlemiş ve Beşiktaş'ı özlediğini belirtmişti.
- 22.11.2019
-
Caleb Ekuban’ın gözü Galatasaray’da!
Toplam 1
Yorum
Fatih Kulup taraftar gruplarına önceden parasını alıp satıyor,her deplasman da aynı sorun...
-
1 dakikada bitti
Toplam 1
Yorum
Taner 1 dk bile değil 1 sn desek yalan olmaz. günlerdir bu maça gitme hayaliyle yaşıyordum. yazık oldu.
-
Ne yaptın Ozan! Fenerbahçe'nin sözleşme teklifine şok yanıt
Toplam 1
Yorum
ercisli böyle futbolculara avrupada ömürlük imza attırıyorlar nesini kabul etmiyorsunuz.adil damiye bile 2.5 milyon euro erdiniz yıllık hemde
Lyon'dan son dakika Marcelo kararı! Beşiktaş... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.