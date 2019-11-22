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22 Kasım 2019, Cuma
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'dan son dakika Marcelo kararı! ...

Lyon'dan son dakika Marcelo kararı! Beşiktaş...

2017-2018 yaz döneminde 'tan Olimpik 'a 7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan için kulübünden şok karar! Geçtiğimiz haftalarda taraftarla arası açılan Brezilyalı savunma oyuncusunun takım kaptanlığı elinden alındı. Teknik direktör konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kaptanlık pazubandını artık 'ın taşıyacağını söyledi.

Taraftarlarla arası açılan Marcelo'ya bir şok da teknik direktöründen geldi. yeni takım kaptanı olarak 'ı seçtiğini belirtti.

DEPAY, NICE MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK

Fransızcasının gelişmeye başladığını ve Depay'ın performansının da iyileştiğini söyleyen Garcia, yeni kaptanlarının Hollandalı futbolcu olacağını belirtti. Cumartesi günü evinde Nice ile karşılaşacak 'da Memphis Depay sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

EŞİ TATIANE BEŞİKTAŞ-DENİZLİSPOR MAÇINI İZLEMİŞTİ

Öte yandan taraftarlarla arası açılan Marcelo'nun eşi Tatiane, 'ın Denizlispor ile oynadığı maçı iki çocuğuyla beraber izlemiş ve Beşiktaş'ı özlediğini belirtmişti.

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