Enver Cenk teşekkür etti
Almanya İkinci Futbol Ligi ekibi St. Pauli'deki sözleşmesi karşılıklı feshedilen milli futbolcu Enver Cenk Şahin, kendisine destek verenlere teşekkür etti.
Almanya İkinci Futbol Ligi ekibi St. Pauli'deki sözleşmesi karşılıklı feshedilen milli futbolcu Enver Cenk Şahin, kendisine destek verenlere teşekkür etti. Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediği paylaşımdan sonra Alman ekibi St. Pauli'de kadro dışı bırakılan dün de yolları ayıran 25 yaşındaki fubolcu, sosyal medya hesaplarından teşekkür mesajı yayımladı.
- 22.11.2019
-
Beşiktaş transferleri resmen duyurdu! Devre arasında...
Toplam 1
Yorum
Nahya Bjk tasa uc oyuncu lazim golcu.sag kanat,orta saha alinmali mecmur .gidecekler .lens enzoroka.ohuzhan.
-
FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin bizlerin parasıda ülkemizde kalır bunlara para yedirmek zorunda kalmayız isabet olmuş
-
FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin ozaman yapılacıak belli bizde yabancı transferini yaklalıyalım oyuncularda Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği. ne transfer olsun
Enver Cenk teşekkür etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.