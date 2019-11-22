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22 Kasım 2019, Cuma
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Enver Cenk teşekkür etti

Enver Cenk teşekkür etti

ekibi St. Pauli'deki sözleşmesi karşılıklı feshedilen milli futbolcu , kendisine destek verenlere teşekkür etti.

ekibi St. Pauli'deki sözleşmesi karşılıklı feshedilen milli futbolcu , kendisine destek verenlere teşekkür etti. Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediği paylaşımdan sonra Alman ekibi St. Pauli'de kadro dışı bırakılan dün de yolları ayıran 25 yaşındaki fubolcu, sosyal medya hesaplarından teşekkür mesajı yayımladı.

  1. 22.11.2019
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