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22 Kasım 2019, Cuma
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Listesi kalabalık

Listesi kalabalık

Tottenham yeni çalıştırıcısı olan 'nun listesi belli oldu. Portekizli menajer, Dybala, , Rice, , Matic, Martial, Ziyech, Upamecano, Koulibaly, Ake, Atal, , ve Bale'nin ismini yönetime iletti.

Tottenham yeni çalıştırıcısı olan 'nun listesi belli oldu. Portekizli menajer, Dybala, , Rice, , Matic, Martial, Ziyech, Upamecano, Koulibaly, Ake, Atal, , ve Bale'nin ismini yönetime iletti. İki sezondur fazla harcama yapmayan lacivert-beyazlılar ocak ayında paraya kıyabilir.

  1. 22.11.2019
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