Listesi kalabalık
Tottenham yeni çalıştırıcısı olan Jose Mourinho'nun transfer listesi belli oldu. Portekizli menajer, Dybala, Bruno Fernandes, Rice, Eric Bailly, Matic, Martial, Ziyech, Upamecano, Koulibaly, Ake, Atal, Ruben Dias, Ricardo Pereira ve Bale'nin ismini yönetime iletti.
Tottenham yeni çalıştırıcısı olan Jose Mourinho'nun transfer listesi belli oldu. Portekizli menajer, Dybala, Bruno Fernandes, Rice, Eric Bailly, Matic, Martial, Ziyech, Upamecano, Koulibaly, Ake, Atal, Ruben Dias, Ricardo Pereira ve Bale'nin ismini yönetime iletti. İki sezondur fazla harcama yapmayan lacivert-beyazlılar ocak ayında paraya kıyabilir.
- 22.11.2019
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Beşiktaş transferleri resmen duyurdu! Devre arasında...
Toplam 1
Yorum
Nahya Bjk tasa uc oyuncu lazim golcu.sag kanat,orta saha alinmali mecmur .gidecekler .lens enzoroka.ohuzhan.
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin bizlerin parasıda ülkemizde kalır bunlara para yedirmek zorunda kalmayız isabet olmuş
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin ozaman yapılacıak belli bizde yabancı transferini yaklalıyalım oyuncularda Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği. ne transfer olsun
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