Dortmund’a 250 milyon
Dortmund, sponsoru Puma ile dudak uçuklatan bir anlaşmaya imza attı. Alman kulübü, 2020'den başlayarak 8 yıllık el sıkışmayla 250 milyon euro'yu kasasına koyacak.
Dortmund, sponsoru Puma ile dudak uçuklatan bir anlaşmaya imza attı. Alman kulübü, 2020'den başlayarak 8 yıllık el sıkışmayla 250 milyon euro'yu kasasına koyacak. Puma kulübün yüzde 5'inin sahibi.
ANFIELD 60 BİNE
Liverpool, stadyumu Anfield'ın kapasitesini artırmak istiyor. Net koltuk sayısı 53 bin 394 olan kırmızı-beyazlıların kapasiteyi 60 bine çıkarmak için yerel halk ve taraftarların katılacağı oturumlar düzenleyeceği belirtildi.
- 22.11.2019
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Ertuğrul Sağlam resmen Samsunspor'da
Toplam 1
Yorum
ersin demirkesen samsunsporu sevmiyorum ama Ertugrul hoca gibi karakterli bir teknikdirektor olunca yine samsunsporlu olacagiz basarilat buyuk hoca
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Çaykur Rizespor'da El Kabir sevinci
Toplam 1
Yorum
ardesenli insanlah el kabir beni yanitir da iyi bir futbolla rizesporumuza faydali olur Allah kerim
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Trabzonspor'a Abdulkadir Parmak şoku!
Toplam 1
Yorum
erol akıllı bir başkana ihtiyac var.tek yapacağı organize suç örgütünü açığa çıkarmak.
Dortmund’a 250 milyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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