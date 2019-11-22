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22 Kasım 2019, Cuma
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’a 250 milyon

Dortmund’a 250 milyon

, sponsoru ile dudak uçuklatan bir anlaşmaya imza attı. kulübü, 2020'den başlayarak 8 yıllık el sıkışmayla 250 milyon euro'yu kasasına koyacak.

, sponsoru ile dudak uçuklatan bir anlaşmaya imza attı. kulübü, 2020'den başlayarak 8 yıllık el sıkışmayla 250 milyon euro'yu kasasına koyacak. Puma kulübün yüzde 5'inin sahibi.

ANFIELD 60 BİNE
, stadyumu Anfield'ın kapasitesini artırmak istiyor. Net koltuk sayısı 53 bin 394 olan kırmızı-beyazlıların kapasiteyi 60 bine çıkarmak için yerel halk ve taraftarların katılacağı oturumlar düzenleyeceği belirtildi.

  1. 22.11.2019
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