Dortmund’a 250 milyon

Dortmund, sponsoru Puma ile dudak uçuklatan bir anlaşmaya imza attı. Alman kulübü, 2020'den başlayarak 8 yıllık el sıkışmayla 250 milyon euro'yu kasasına koyacak. Puma kulübün yüzde 5'inin sahibi.

ANFIELD 60 BİNE

Liverpool, stadyumu Anfield'ın kapasitesini artırmak istiyor. Net koltuk sayısı 53 bin 394 olan kırmızı-beyazlıların kapasiteyi 60 bine çıkarmak için yerel halk ve taraftarların katılacağı oturumlar düzenleyeceği belirtildi.