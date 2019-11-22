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22 Kasım 2019, Cuma
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Ibrahimoviç Milan’a doğru

Ibrahimoviç Milan’a doğru

LA 'den ayrılan 'in rotası bir kez daha ... Eski kulübü Milan ile görüşen yıldız futbolcu burada 85 maça çıkmış ve 56 gol atıp, 24 asist yapmıştı.

LA 'den ayrılan 'in rotası bir kez daha ... Eski kulübü Milan ile görüşen yıldız futbolcu burada 85 maça çıkmış ve 56 gol atıp, 24 asist yapmıştı. 38 yaşındaki İsveçli yıldız, kariyerine Malmö'de başlayıp Ajax, , İnter, , Milan, , ManU ve Galaxy'de forma giymişti.

HOLLANDA'DA PROTESTO
Hollanda Süper Ligi ve 2. Ligi'nde ırkçı eylem ve hareketler protesto edilecek. Bu hafta karşılaşmalar başladıktan sonra oyuncular 1 dakika boyunca hareketsiz kalacak. Skorboardlara da "Irkçılık varsa biz futbol oynamıyoruz" yazılacak. Geçen hafta Exelsiorlu Ahmad Moreira'ya ırkçı saldırı yapılmıştı.

  1. 22.11.2019
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