Ibrahimoviç Milan’a doğru
LA Galaxy'den ayrılan Zlatan İbrahimoviç'in rotası bir kez daha İtalya... Eski kulübü Milan ile görüşen yıldız futbolcu burada 85 maça çıkmış ve 56 gol atıp, 24 asist yapmıştı.
LA Galaxy'den ayrılan Zlatan İbrahimoviç'in rotası bir kez daha İtalya... Eski kulübü Milan ile görüşen yıldız futbolcu burada 85 maça çıkmış ve 56 gol atıp, 24 asist yapmıştı. 38 yaşındaki İsveçli yıldız, kariyerine Malmö'de başlayıp Ajax, Juventus, İnter, Barcelona, Milan, PSG, ManU ve Galaxy'de forma giymişti.
HOLLANDA'DA PROTESTO
Hollanda Süper Ligi ve 2. Ligi'nde ırkçı eylem ve hareketler protesto edilecek. Bu hafta karşılaşmalar başladıktan sonra oyuncular 1 dakika boyunca hareketsiz kalacak. Skorboardlara da "Irkçılık varsa biz futbol oynamıyoruz" yazılacak. Geçen hafta Exelsiorlu Ahmad Moreira'ya ırkçı saldırı yapılmıştı.
- 22.11.2019
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Beşiktaş transferleri resmen duyurdu! Devre arasında...
Toplam 1
Yorum
Nahya Bjk tasa uc oyuncu lazim golcu.sag kanat,orta saha alinmali mecmur .gidecekler .lens enzoroka.ohuzhan.
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin bizlerin parasıda ülkemizde kalır bunlara para yedirmek zorunda kalmayız isabet olmuş
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin ozaman yapılacıak belli bizde yabancı transferini yaklalıyalım oyuncularda Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği. ne transfer olsun
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