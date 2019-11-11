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11 Kasım 2019, Pazartesi
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Marcelo'nun eşi maçını izledi! ...

Marcelo'nun eşi Beşiktaş maçını izledi! Transfer...

'ın eski futbolcusu 'in eşinin Denizlispor maçını 'ta izlemesi söylentilerini artırdı. Brezilyalı futbolcu son olarak taraftarlarıyla yaşadığı problemlerle gündeme gelmişti. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Süper Lig'in 11. haftasında 'ın sahasında Denizlispor'u 1-0 mağlup ettiği mücadelede tribünlerinde sürpriz bir isim vardı. İki sezon önce Fransız ekibi Olympique 'un yolunu tutan 'in eşi Tatiane Guedes ile iki çocuğu mücadeleyi izlemek için stadyumdaydı.

Duygularını sosyal medyadan dile getiren Marcelo'nun eşi, "2 yıl sonra geri döndük. Harika ve yoğundu. Her kelimeyi ve sevgiyi yanımda götüreceğim... Tüm çalışanlarımıza, taraftarlarımıza ve kulübe teşekkkür ediyorum. Uzakta olsam da her zaman destekçinizim. Sizi özledim" ifadelerini kullandı.

LYON'DA TARAFTARLARLA ARASI BOZUK

Öte yandan Marcelo, geçtiğimiz haftalarda Lyon taraftarları tarafından ıslıklanmasıyla gündeme gelmişti. Kulüpte istenmeyen adam ilan edilen Brezilyalı futbolcunun bu durumuna yine eşi sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla sert tepki göstermişti.


  1. 11.11.2019
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