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11 Kasım 2019, Pazartesi
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5 maçta zirveye ortak oldu

Beşiktaş 5 maçta zirveye ortak oldu

Siyah-beyazlı takım, 'in son 5 haftasında topladığı 13 puanla bu periyodun en çok puan toplayan takımı oldu. Ligin ilk 6 haftasında bir kez kazanabilen , ardından oynadığı 5 maçta 4 galibiyet aldı. Süper Lig'in 6. haftasında 5 puanla 16. sırada yer alan siyah-beyazlılar, sonraki haftalarda elde ettiği 13 puanla 8. sıraya yükseldi ve liderle puan farkını 3'e düşürdü.

'in 11. haftasında Yukatel Denizlispor'u evinde 1-0 mağlup eden , kötü başladığı sezonda 7. haftadan itibaren ortaya koyduğu performansla zirve yarışına ortak olmayı başardı.

Beşiktaş, son 5 haftada ligde en çok puan toplayan takım oldu. Ligin 6 haftalık bölümünde 5 puan alabilen siyah-beyazlı ekip, sonraki 5 karşılaşmada ise 13 puan elde etti.

Ligde lider durumda bulunan Demir Grup Sivasspor, son 5 haftada 12 puanı hanesine yazdırdı.
Söz konusu dönemde ve BtcTurk 11'er, ve ise 10'ar puan aldı. Ligde ikinci sırada bulunan ise 9 puan topladı.

Ligin 6. haftasında lider durumda bulunan Aytemiz Alanyaspor, sonraki 5 karşılaşmada 5 puan elde edebildi.

EN KÖTÜ BAŞLANGIÇTAN ZİRVE YARIŞINA

Ligin 6. haftasında bir galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle 5 puan alabilen ve son sezonların en kötü başlangıcını yapan Beşiktaş, buna rağmen zirve yarışına girmeyi başardı.

Sezonun 6 haftalık bölümünde 5 puanla 16. sırada yer alan Beşiktaş, ardından oynadığı 5 maçta topladığı 13 puanla 11. hafta sonunda 8. sıraya kadar yükseldi.

Siyah-beyazlı ekip, zirve yarışına ortak olduğu 5 maçta 4 galibiyet ve bir beraberlik elde etti.

Sezonun 6. haftasında 5 puanla zirvenin 9 puan gerisinde kalan Beşiktaş, 11. hafta sonunda bu farkı 3'e kadar düşürdü.

SAVUNMASIYLA YÜKSELİŞE GEÇTİ

Siyah-beyazlı ekip, zirve yarışına ortak olduğu periyottaki iyi savunmasıyla dikkati çekti. Ligin ilk 6 maçında 12 gol yiyen Beşiktaş, sonraki 5 karşılaşmada ise kalesinde sadece 1 gol gördü. Sezonun 6 haftalık bölümünde 8 gol atan ve eksi 4 averajda kalan siyah-beyazlılar, bunu da artıya çevirmeyi başardı. Ligin 11. haftası sonunda 14 gol atan ve kalesinde 13 gol gören Beşiktaş, averajını artı 1'e çıkardı. Kötü başlangıç yaptığı 6 maçta 12 gol yiyen ve ile ligin en kötü savunmasını yapan Beşiktaş, 5 maçta ise yediği bir golle bu periyotta en iyi savunma yapan takım oldu.

  1. 11.11.2019
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