Spor yazarları Beşiktaş-Denizlispor maçını değerlendirdi - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Kasım 2019, Pazartesi
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Spor yazarları Beşiktaş-Denizlispor maçını değerlendirdi

Spor yazarları, Beşiktaş'ın Süper Lig'in 11. haftasında Denizlispor'u 1-0 yenerek galibiyet serisini 3 maça çıkardığı karşılaşmanın ardından çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Oyuncuları ve hakemin performansını yorumlayan spor yazarları dikkat çeken ifadeler kullanırken önemli tespitlerde de bulundu. Peki, spor yazarları Beşiktaş-Denizlispor karşılaşması için neler söylediler?
11 Kasım 2019 Pazartesi 08:56 Güncelleme: 11.11.2019 09:00
Spor yazarları Beşiktaş-Denizlispor maçını değerlendirdi

İşte spor otoritelerinin ligin 11. haftasında oynanan ve 1-0 siyah beyazlıların üstünlüğü ile tamamlanan Beşiktaş-Denizlispor maçına dair değerlendirmeleri...

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Spor yazarları Beşiktaş-Denizlispor maçını değerlendirdi

REHA KAPSAL: GELECEĞİ OKUMAK

Futbolda önemli bir parametre vardır. Oyuna iyi başlamak, devam ettirmek ve bitirmek… Bunu her iki devrede de uygulamak çok önemli. Beşiktaş oyunun başlangıcında iyi değildi, Denizlispor'a deplasmanda oynadığını hissettiremedi. İlk yarının bitimine doğru üç pozisyon üretti ama yine de dengeli bir oyun yoktu. Abdullah Avcı'nın tercihleri bu oyunun ortaya çıkmasının sebebiydi.

Spor yazarları Beşiktaş-Denizlispor maçını değerlendirdi

Orjini sol bek olan Caner'in hücumda sağ çizgide, orta sahanın merkezinde hücum bağlantısı yapan kaliteli bir isim olan Ljajic'in de sol çizgide başlaması Beşiktaş'ın saha içi görünümünü 4-2- 2-2 formatına döndürdü. Bu durum, özellikle ilk devrede Beşiktaş'ın iki savunma kenar beki Rebocho ve Gökhan Gönül'ün hücuma katkı vermesini olumsuz yönde etkiledi.

Spor yazarları Beşiktaş-Denizlispor maçını değerlendirdi

Beşiktaş'ın set hücumu yapamamasının en önemli sebebi, Burak ve Diaby ikilisiyle oyuna başlamasıydı. İki ismin sırtı dönük oyuncu profilinde olmaması, direkt hücumu düşünen ve savunma arkası koşu yapabilen oyuncu özelliklerini taşıması siyah-beyazlıların topu rakip yarı alanda tutup, hücum setleri kurmasını engelledi. Siyah-beyazlılar eğer bu kurguda oynayacaksa, her zaman ön alan baskısını ve orta alan baskısını rakibi karşısında çok iyi uygulamalı.

Spor yazarları Beşiktaş-Denizlispor maçını değerlendirdi

Kazandığı toplarda da rakip eksik kaldığında direkt kaleye gidecek bir hücum planı içinde oynamalı. İkinci yarıda Beşiktaş, Caner- N'Koudou değişikliğinden sonra Diaby ve N'Koudou'nun hücumda çizgilere geçmesi, Ljajic'in de Burak'ın arkasında serbest pozisyona gelmesi oyunun şeklini olumlu yönde değiştirdi. Atılan golde Denizlispor ceza sahasına 6 siyah-beyazlı oyuncunun yarattığı pas trafiği, Beşiktaş'ta yapılan oyuncu ve plan değişikliklerinin bir sonucuydu.

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