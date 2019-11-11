Spor yazarları Beşiktaş-Denizlispor maçını değerlendirdi

REHA KAPSAL: GELECEĞİ OKUMAK

Futbolda önemli bir parametre vardır. Oyuna iyi başlamak, devam ettirmek ve bitirmek… Bunu her iki devrede de uygulamak çok önemli. Beşiktaş oyunun başlangıcında iyi değildi, Denizlispor'a deplasmanda oynadığını hissettiremedi. İlk yarının bitimine doğru üç pozisyon üretti ama yine de dengeli bir oyun yoktu. Abdullah Avcı'nın tercihleri bu oyunun ortaya çıkmasının sebebiydi.