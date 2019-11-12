Panzer güven veriyor
Süper Lig’de çıktığı son 5 mücadelede sadece 1 gol yiyen Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Loris Karius’un giderek yükselen performansı kalede güven veriyor.
Beşiktaş'ta Alman file bekçisi Loris Karius'un son maçlarda gösterdiği performans yüzleri güldürüyor. Denizlispor galibiyetiyle Süper Lig'de çıktığı son 3 maçı kazanarak zirveyle arasındaki puan farkını 3'e indiren Beşiktaş'ta Alman kaleci Loris Karius'un yükselen performansı da dikkat çekti. Ligde oynanan son 5 karşılaşmada yalnızca Antalyaspor deplasmanında kalesinde gol gören Karius, özellikle son maçlarda yaptığı kritik kurtarışlarla, siyah-beyazlı ekibin topladığı puanlarda önemli bir rol oynadı. Alman kaleci, son 5 maçta kendisine gelen 13 isabetli şutun 12'sinde başarılıydı. Karius'un savunma oyuncularıyla iletişiminin iyi olması da dikkatlerden kaçmıyor.
5 MAÇTA 17 KURTARIŞ
Ligde sezonun ilk altı haftasında sadece bir maçta kalesini gole kapatan Beşiktaş, sonraki beş haftanın dördünde rakiplerine gol izni vermedi. Alman kaleci Karius'un, Vodafone Park performansı da dikkat çekiyor. Karius iç sahada çıktığı 5 maçta 17 kurtarış yaptı, 2 gol yedi.
5 MAÇTA 17 KURTARIŞ
Ligde sezonun ilk altı haftasında sadece bir maçta kalesini gole kapatan Beşiktaş, sonraki beş haftanın dördünde rakiplerine gol izni vermedi. Alman kaleci Karius'un, Vodafone Park performansı da dikkat çekiyor. Karius iç sahada çıktığı 5 maçta 17 kurtarış yaptı, 2 gol yedi.
- 12.11.2019
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